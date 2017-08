О них говорят в мире: новый глава ФБР, самолеты для Трампа

Фото из открытых источников

РИА Новости Украина

Новый директор ФБР

О решении сената США утвердить кандидатуру Кристофера Рэя на пост директора Федерального бюро расследований пишут многие зарубежные СМИ, среди них Wall Street Journal, Politico, Hill, Washington Post, Washington Examiner, Washington Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, Guardian и многие другие.

За Рэя проголосовали большинство из 100 сенаторов. Эту кандидатуру Трамп предложит конгрессу вместо отправленного ранее в отставку Джеймса Коми. Как отмечает газета Hill, сенаторы-демократы дали высокую оценку кандидатуре Трампа, поскольку, по их мнению, он может быть независим от президента и любых попыток политизировать бюро. Газета Washington Post напоминает, что ранее в ходе слушания по утверждению его кандидатуры Рэй отметил, что никогда не заявит о своей лояльности президенту и в случае, если Трамп окажет на него давление, то он даст отпор или подаст в отставку. Газета отмечает, что эти заявления убедили юридический комитет сената, который одобрил его кандидатуру и призвал своих коллег поступить также. Как отмечает газета Politico, всего пять сенаторов-демократов выступили против кандидатуры Рэя — сенаторы от штата Массачусетс Эд Марки и Элизабет Уоррен, сенаторы от штата Орегон Джефф Меркли и Рон Уайден, а также сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд. По данным газеты LA Times, три сенатора не присутствовали на голосовании.

Тиллерсон по КНДР РИА Новости | Перейти в фотобанк США провокациями в Персидском заливе пытаются развязать кризис в регионе

Мировые СМИ (Washington Post, Los Angeles Times, USA Today, Chicago Tribune, Politico, TIME, Financial Times, Guardian, Deutsche Welle) пишут о выступлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона перед журналистами в госдепе, в ходе которого он подтвердил позицию США по КНДР, а также высказался об отношениях страны с РФ. Газета Financial Times отмечает, что это был неожиданный и редкий визит Тиллерсона в госдеп после нескольких месяцев неопределенности в отношении направления внешней политики США.

"Мы подтверждаем позицию по отношению к Северной Корее: мы не добиваемся смены режима, падения режима, не добиваемся ускорения объединения полуострова и поводов для отправки наших войск за 38-ю параллель. Мы не ваш враг и не ваша угроза. Но вы — неприемлемая угроза для нас, и мы должны реагировать", — заявил Тиллерсон.

Как отмечает издание USA Today, замечания госсекретаря представляются более мягкими по сравнению с предыдущими заявлениями администрации. Газета WSJ обращает внимание на то, что Тиллерсон "ослабил эффект" от ранних слов Трампа в отношении КНР. Ранее Трамп написал в Twitter, что "очень разочарован в Китае", который "ничего не сделал кроме разговоров" в отношении КНДР.

"Мы, разумеется, не виним Китай за ситуацию вокруг Северной Кореи — только северокорейцы виноваты в этой ситуации. Но мы полагаем, что Китай имеет уникальные и особенные отношения (с Пхеньяном) именно из-за экономической деятельности и может влиять на северокорейский режим как никто другой", — заявил Тиллерсон журналистам. Издание Guardian отмечает, что примирительный тон выступления госсекретаря является ярким контрастом с заявлениями Трампа. Газета LA Times отмечает заявление Тиллерсона о том, что отношения между США и РФ достаточно напряженные после решения российских властей сократить численность персонала американских дипломатических представительств в РФ.

Два самолета "Трансаэро" РИА Новости Украина Санкциям вопреки. Объемы торговли Украины и России растут

США могут купить для президента США Дональда Трампа два самолета Boeing 747, которые заказала ранее российская авиакомпания "Трансаэро", об этом пишут такие издания, как Hill, Washington Examiner, New York Daily News, New York Post, Wall Street Journal и другие. Издания ссылаются на данные портала Defense One, который со ссылкой на близкие к сделке источники сообщил, что два самолета были заказаны компанией в числе партии из четырех машин в 2013 году. Корпорация Boeing построила первые две машины, однако "Трансаэро" обанкротилось в 2015 году, и самолеты остались в США. "Аэрофлот", получивший существующий парк "Трансаэро", не стал выкупать самолеты из США на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов. После полетных испытаний Boeing отправила машины на хранение в пустыню Мохаве в Калифорнии. Климат пустыни предотвращает коррозию и подходит для хранения самолетов. По данным СМИ, ВВС США смогут получить эти самолеты по 390 миллионов долларов.

По данным источников, ВВС США удалось получить лайнеры по хорошей цене, учитывая, что Boeing тратила существенные суммы на их консервацию в новом состоянии. "Boeing предложила продажу самолетов в качестве части усилий по сокращению стоимости программы по замене "борта номер один", которую президент Дональд Трампа раскритиковал, как слишком дорогую", пишет Wall Street Journal. "Мы работаем над финальными этапами координации по покупке двух коммерческих 747-8 и ожидаем заключения контракта в скором времени", приводит издание Washington Examiner слова представителя ВВС США Энн Стефанек.

"Совет Трампа" Mladen ANTONOV / AFP Санкции США, реакция России, Минск и судьба Украины

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп не диктовал своему сыну Дональду Трампу-младшему заявление для прессы по ситуации относительно встречи с российский адвокатом Натальей Весельницкой, а только лишь дал совет. "Он точно его не диктовал. Но он взвесил, дал совет — как и любой другой отец бы сделал", - приводят СМИ заявление официального представителя Белого дома Сары Сандерс. Издание Los Angeles Times отмечает, что слова Сандерс "похоже, подтверждают суть" статьи Washington Post, в которой сообщалось, что президент США надиктовал своему сыну заявление, в котором содержались вводящие в заблуждение заявления о том, что он обсуждал на встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Как пишет газета Hill, "президент вновь доказал, что он является своим худшим врагом… в деле, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер".

Газета отмечает, что у команды Мюллера, скорее всего, появятся вопросы к "обоим мужчинам (Трампу и его сыну — ред.) о том, как было составлено это заявление и какие обсуждения велись между ними по этому поводу". Как пишет газета Washington Times, "аналитики в области права говорят о том, что составление вводящей в заблуждение заметки не обязательно является преступлением, однако это может дать ведущемуся под руководством Мюллера расследованию свободу действия, чтобы допросить новых чиновников Белого дома".

Читайте также: Сидели тихо, а тут ты пришел. Как изменится жизнь украинцев в августе