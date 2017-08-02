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    США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты

    (обновлено: )36
    На данный момент Minuteman III - единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, принятая на вооружение в США.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. ВВС США планируют в среду провести тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III из Калифорнии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    По данным агентства, ожидается, что ракета будет запущена с военно-воздушной базы Ванденберг в промежуток с 00.01 по 6.01 среды по местному времени (10.01 по 16.01 по Киеву). В заявлении ВВС говорится, что испытание должно показать эффективность, готовность и точность системы. Ракета не будет оснащена боезарядом.

    Ранее сообщалось о тестовых запусках МБР Minuteman III в апреле и мае. Как отмечает агентство, это станет четвертым тестовым пуском ракеты в этом году.

    В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

    МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

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