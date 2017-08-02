США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. ВВС США планируют в среду провести тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III из Калифорнии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, ожидается, что ракета будет запущена с военно-воздушной базы Ванденберг в промежуток с 00.01 по 6.01 среды по местному времени (10.01 по 16.01 по Киеву). В заявлении ВВС говорится, что испытание должно показать эффективность, готовность и точность системы. Ракета не будет оснащена боезарядом.

Ранее сообщалось о тестовых запусках МБР Minuteman III в апреле и мае. Как отмечает агентство, это станет четвертым тестовым пуском ракеты в этом году.

В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.