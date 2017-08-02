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    США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты - СМИ

    (обновлено: )100
    В заявлении ВВС отмечается, что испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III должно показать эффективность, готовность и точность системы.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Военно-воздушные силы США провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    По его данным, пуск ракеты состоялся в 02.10 по местному времени (12.10 по Киеву) в среду с военно-воздушной базы Ванденберг. В заявлении ВВС отмечалось, что испытание должно показать эффективность, готовность и точность системы. Ракета не будет оснащена боезарядом.

    Ранее сообщалось о тестовых запусках МБР Minuteman III в апреле и мае. Как отмечает агентство, этот пуск стал четвертым тестовым пуском ракеты в этом году.

    В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

    МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

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