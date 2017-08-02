США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты - СМИ

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Военно-воздушные силы США провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Канал на Youtube VOA News США успешно испытали перехватчик баллистических ракет

По его данным, пуск ракеты состоялся в 02.10 по местному времени (12.10 по Киеву) в среду с военно-воздушной базы Ванденберг. В заявлении ВВС отмечалось, что испытание должно показать эффективность, готовность и точность системы. Ракета не будет оснащена боезарядом.

Ранее сообщалось о тестовых запусках МБР Minuteman III в апреле и мае. Как отмечает агентство, этот пуск стал четвертым тестовым пуском ракеты в этом году.

В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.