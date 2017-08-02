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    В Южной Америке успешно стартовала ракета с украинским двигателем

    (обновлено: )14301
    С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega.
    Канал arianespace на youtube

    По информации Arianespace, Vega, двигатель которой изготовлен на заводе "Южмаш" в Украине, вывела на солнечно-синхронные орбиты два спутника израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries.

    Отмечается, что этот запуск стал десятым по программе Vega. С 2012 года ракеты-носители этого ряда вывели на орбиту 25 спутников.

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    Ранее Государственное космическое агентство Украины заявляло об успешном пуске ракеты-носителя "Вега" с украинским двигателем во Французской Гвиане.

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