В Южной Америке успешно стартовала ракета с украинским двигателем

По информации Arianespace, Vega, двигатель которой изготовлен на заводе "Южмаш" в Украине, вывела на солнечно-синхронные орбиты два спутника израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries.

Отмечается, что этот запуск стал десятым по программе Vega. С 2012 года ракеты-носители этого ряда вывели на орбиту 25 спутников.

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Ранее Государственное космическое агентство Украины заявляло об успешном пуске ракеты-носителя "Вега" с украинским двигателем во Французской Гвиане.