США провокациями в Персидском заливе пытаются развязать кризис в регионе

РИА новости Украина

Персидский залив в очередной раз стал камнем преткновения в непростых отношениях Ирана и США, которые в последние годы активно расширяют свое военно-морское присутствие в этих водах, тем самым провоцируя Иран на принятие жестких мер. Как сообщил CNN со ссылкой на анонимный источник из американских властей, патрульный корабль ВМС США Thunderbolt произвел несколько предупредительных выстрелов по патрульному иранскому судну в Персидском заливе. По словам источника, огонь был открыт после того, как иранский катер, несмотря на предупреждения, двигаясь на высоко скорости, подошел к американскому судну на расстоянии около 150 ярдов (137 метров) и проигнорировал радиовызовы и сигналы, в том числе пять сигналов сирены, которые являются международным символом опасности. По словам чиновника, иранское судно принадлежало КСИР и было вооружено. О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Однако КСИР на такие заявления не промолчал, но ответил очень кратко и лаконично: "Целью этих маневров была провокация. Это не более чем демонстрация непрофессионализма. Поэтому иранский патрульный корабль не ответил на "эту выходку" и продолжил свою миссию".

Полковник ВВС КСИР, пожелавший остаться неназванным, в беседе со Sputnik прокомментировал, насколько вероятно вооруженное прямое столкновение иранского флота с кораблями США и чего американцы хотят добиться своими действиями в Персидском заливе:

"Абсолютно все подобные маневры со стороны американцев в водах Персидского залива с точки зрения военной тактики носят "показательный" и непрофессиональный характер". Это в большей степени пропагандистская провокация, попытка получить правовые основания для использования вооружённых сил против "страны, которая якобы нарушает стабильность в регионе". Но такой сценарий вряд ли осуществим. С другой стороны, это неудачная уловка для оправдания введения очередных санкций против Ирана, которые сейчас активно обсуждаются в Конгрессе США.

В северном районе Персидского залива патрулируют несколько судов разных стран и это вполне естественно, что где-то они могут пересечься или сблизиться. Но это не означает, что нужно прибегать сразу к применению предупредительного огня. Это необходимо только в крайних случаях, особенно если учесть, что американское судно приблизилось ближе к нашим границам. Наш флот внимательно отслеживает любое движение патрульных и разведывательных судов ВМС США. Здесь очень стратегический район.

Если даже гипотетически предположить, что вдруг начнется битва в Персидском заливе, то это не значит, что американцы с легкостью смогут выйти "сухими" из воды. Вторжение охватит не только Иран, но абсолютно и все страны региона. Под угрозой окажется не только безопасность, но и экономика всего мира. Ведь Персидский залив – это мировая нефтяная артерия. Там проходит более 70% торговых нефтетанкеров. Поэтому кто рискнет подвергнуть опасности все эти суда "черного золота" мира, начав военное противостояние с Ираном? Вряд ли США пойдут на такой сценарий".

Другой собеседник Sputnik, иранский политический обозреватель, американист, эксперт по вопросам международной политики доктор Резахах Али-Реза (Ali Reza Rezakhah) отмечает, что, несмотря на обещания Трампа во время предвыборной кампании, когда тот поклялся расстрелять иранские суда при любом преследовании ВМС США в Персидском заливе, военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном ожидать не стоит. По его словам, обстрел патрульного иранского судна — не больше, чем бутафория и игра с огнем:

"Случай, произошедший в Персидском заливе, в первую очередь, необходимо соотносить с тем, что происходит во внутренней политике США. Сегодня президент Дональд Трамп подвергается давлению, так как многие сенаторы и политики ставят под сомнение его легитимность из-за якобы вмешательства в выборы России и требуют пролить свет это дело.

Здесь получается такая связь: чем больше усиливаются эти внутренние американские противоречия относительно легитимности американского президента, тем еще агрессивнее и авантюрнее становится внешняя политика Белого дома.

В частности, поведение самого Трампа во внешней политике становится радикальнее и агрессивнее. Следует также отметить, что обстрел со стороны американцев – это не первый провокационный выпад. Но в любом случаи эти их маневры не могут не вызывать беспокойства, поскольку мы знаем, насколько потенциал США в эскалации военных и международных конфликтов в регионе велик

С другой стороны, не нужно забывать о том, что США в тех водах – гости, а Иран, в частности КСИР имеет полное право на защиты своих границ, в частности и морских. Поэтому подобное патрулирование водных территорий близ своих границ – это законное право Ирана. Ведь наши корабли не отправилась в Мексиканский залив близ границ США для совершения сомнительных маневров. Напротив, это американцы пришли сюда к нам и пытаются развязать кризис в регионе своими провокациями. КСИР всегда ожидает подобных провокаций в виде предупредительных выстрелов, но при необходимости защиты своей территории никогда не пойдет на уступки вражеской стороне.

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Военный потенциал сдерживания Ирана невероятно велик, поэтому даже прогнозировать, что США смогут сокрушить Иран своим военным вторжением, абсурдно. Это будут просто неоправданные потери для США.

Военный сценарий для решения "проблемы с Ираном", от которого не отказываются США, просто бутафория, игра с огнем и больше носит цель разжигания иранофобии и дискредитации образа Ирана в глазах общественности. Но на практике такой военный сценарий для США не осуществим".