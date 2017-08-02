Сенат США утвердил Кристофера Рэя на должность директора ФБР

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Сенат США утвердил кандидатуру Кристофера Рэя на пост директора Федерального бюро расследований.

За кандидатуру Рэя проголосовали большинство из 100 сенаторов. До этого Рэй получил одобрение членов юридического комитета верхней палаты конгресса.

Президент США Дональд Трамп в начале июня объявил о своем решении выдвинуть на пост главы ФБР бывшего замглавы минюста США Кристофера Рэя. Эту кандидатуру Трамп предложит конгрессу вместо отправленного ранее в отставку Джеймса Коми.

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Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет "связей с Россией" и был уволен президентом в начале мая. Трамп заявил, что тот был неспособен выполнять свои обязанности.

В настоящее время конгресс США и спецпрокурор Роберт Мюллер ведут расследование предполагаемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и связей окружения Трампа с Россией. Москва категорически отрицает выдвинутые обвинения, называя их бездоказательными.

Фото из открытых источников Кристофер Рэй

Рэй получил юридическое образование в Йельском университете. Он занимал должность помощника генпрокурора США и возглавлял подразделение по расследованию уголовных дел с 2003 по 2005 год при президенте Джордже Буше-младшем. После завершения работы в минюсте Рэй вернулся к частной практике.