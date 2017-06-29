Представитель ДНР во Франции: я видел русский танк в Донецке, в музее войны

РИА Новости Украина

Этот француз несколько раз бывал на Донбассе и своими собственными глазами видел происходящие там военные действия, ужас, надежду и счастье местных жителей. Для Юбера Файяра (Hubert Fayard) пришло время нарушить молчание и откровенно рассказать о ситуации в регионе.

Юбер Файяр, муниципальный советник и председатель национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон, несколько раз ездил на Донбасс.

На прошлой неделе он встретился с представителями министерства иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР), чтобы обсудить создание первого представительства ДНР во Франции. Такое представительство должно вскоре отрыться в Марселе и возглавлавит его Юбер Файяр.

Целью представительства станет "информирование и повторное информирование людей", поскольку мейнстримовские СМИ однобоко освещают ситуацию в регионе под влиянием предрассудков о России, оставшихся еще с холодной войны, говорит француз.

Во время своих поездок на Донбасс он был поражен несоответствием действительности информации, которую получают европейцы о жизни в регионе.

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"Это народ, который идет вперед, у которого много экономических проектов и у которого есть будущее", — говорит француз.

Он даже сыронизировал по поводу присутствия "плохих русских" в регионе: "Да, я видел русский танк… в военном музее в Донецке. Это был Т-34. Подтверждаю, что там есть русский танк".

Его цель – сделать так, чтобы голос жителей ДНР был услышан за границей, в частности во Франции, являющейся одной из стран, подписавшей Минские соглашения. При этом в ход должны пойти самые разные средства коммуникации.

"Даже если Донбасс не признан, Республика является нацией. Кстати, на эту тему я намереваюсь поговорить при встрече с французскими властями [с представителями МИД Франции – Ред.] в качестве официального представителя Донецкой республики. И я также намереваюсь поставить в известность все дипломатические миссии, работающие во Франции, о существовании представительства Донецкой республики", — заявил Юбер Файяр.

"Меня критикуют за то, что я взял символ Французской республики. Символы Французской республики, такие как флаг, принадлежат всем французским гражданам и всем французским народным избранникам, потому что мы является народными избранниками Республики".

Он, в частности, подчеркивает, что уже давно настало время открыть глаза и увидеть альтернативную версию событий, версию жителей ДНР, поскольку как только европеец становится на сторону России, его незамедлительно начинают всячески обзывать.