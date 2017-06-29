Захарченко анонсировал поставки угля из ДНР в Турцию и страны Европы

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в ДНР в связи с торговой блокадой есть избыток угля, его планируют поставлять в Турцию и страны Европы.

"Проблемы с профицитом угля есть. Первое — это связано с экономической блокадой, которую ввел Киев. До этого мы продавали Украине уголь. Вторая проблема — введение внешнего управления на предприятиях Рината Ахметова. Когда они работали тут, коксующиеся угли, которые мы добываем тут, — 100 тысяч тонн — они забирали все", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Донбасса в эфире одного из местных телеканалов.

При этом он отметил, что проблема с дефицитом угля в ДНР временна.

"В июле месяце запускается ДМЗ (Донецкий металлургический завод), запускается вторая печь на Енакиевском металлургическом заводе, и планово к августу месяцу проблему по продаже коксующихся углей мы закроем. Вторая проблема, которая касается остальных сортов угля. Мы сейчас нашли новые контракты и подписали контракты со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией, поэтому продажи угля других марок тоже пойдут", — добавил Захарченко.

Ранее были заблокированы поставки угля из Донбасса, в результате чего в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов.