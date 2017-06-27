Париж отреагировал на заявление ДНР о создании представительства во Франции

КИЕВ, 27 июн — РИА Ноаовти Украина. Посольство Франции заявило, что официальный Париж не имеет двусторонних контактов с руководством самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает "Громадське Радіо" со ссылкой на ответ посольства Франции на запрос.

Таким образом посольство прокомментировало заявление ДНР о регистрации во Франции представительского центра.

"Франция никогда не признавала Донецкую народную республику в качестве независимого субъекта. Мы на самом деле не имеем двусторонних контактов с фактическим руководством этой территории. Попутно хотим подчеркнуть, что Франция остается преданной суверенитету Украины в пределах ее признанных границ, а также задействована в поиске мирного выхода из конфликта на востоке страны. Мы решительно осуждаем нарушения режима прекращения огня вдоль линии разграничения и призываем к соблюдению Минских договоренностей. По этому вопросу позиция Франции остается твердой и неизменной", — говорится в ответе.

Вместе с тем отмечается, что закон о свободе общественных объединений позволяет регистрацию во Франции общественных объединений с заявленной целью представлять интересы того или иного субъекта. В посольстве подчеркивают, что такая регистрация никоим образом не означает, что Франция признает этот субъект.