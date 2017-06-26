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    ДНР заявила о регистрации во Франции представительского центра

    (обновлено: )55661
    И.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова напомнила, что подобные центры активно функционируют в странах Европы, в том числе Греции и Италии.
    Флаг Донецкой народной республики
    Associated Press Darko Vojinovic

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики зарегистрирован на территории Франции, торжественное открытие произойдет в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МИД ДНР.

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    "Представительский центр Донецкой республики прошел регистрацию во Франции. Торжественное открытие офиса ожидается в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.

    Исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова отметила важность данного центра и напомнила, что подобные центры активно функционируют в странах Европы, в том числе Греции и Италии.

    "Вы уже знакомы с деятельностью наших центров в Европе. Наиболее активно работают Греция и Италия. Сегодня к нам присоединяется Франция. К счастью и нашей радости мы открываем еще один представительский центр. Франция для нас действительно важна и важна работа с гражданским обществом Франции, поскольку это одно из государств — гарантов исполнения минских соглашений", — заявила Никонорова журналистам.

    Также члены французской делегации и Никонорова подписали протокол о сотрудничестве в социальной и культурной сферах и международных связях.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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