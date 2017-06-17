Уход легендарного канцлера: мир вспоминает Гельмута Коля

РИА Новости Украина

Канцлер ФРГ Гельмут Коль, ставший ключевой фигурой в строительстве единой Европы и в объединении Германии, в пятницу ушел из жизни в возрасте 87 лет; мировые политики выражают соболезнования и вспоминают эпоху, которая ушла вместе с "канцлером воссоединения" и "настоящим другом свободы".

Коль был федеральным канцлером ФРГ с 1982 по 1998 год.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Коля. "С глубокой скорбью узнал о смерти Гельмута Коля — выдающегося немецкого политика, одного из инициаторов воссоединения Германии. Искренние соболезнования родным, близким и всему немецкому народу", — написал Порошенко в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Коля будут помнить в России как принципиального сторонника развития дружественных отношений между двумя странами.

"Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства", — говорится в телеграмме российского лидера, пишут РИА Новости.

Одним из первых на печальную новость из немецкого Людвигсхафена отреагировал премьер Испании Мариано Рахой. "Мои самые искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам Гельмута Коля — ключевой фигуры в европейском процессе и воссоединении его страны", - написал Рахой в Twitter.

Вслед за ним соболезнования выразил и министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис. "Покойся с миром, Гельмут Коль. Тебя благодарит вся Европа", — говорится в сообщении в Twitter главы испанского МИД.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Коль оказал влияние на ее собственный путь. Она подчеркнула, что с большим уважением и благодарностью смотрит на жизнь и деятельность Коля, сыгравшего важную роль для Германии "в исторический час".

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"Потребуется время для того, чтобы мы действительно смогли измерить, сколько мы потеряли вместе с ним", — добавила канцлер. Меркель также отметила роль Коля в объединении Германии и Европы. "Гельмут Коль понимал, что одно от другого неотделимо", — сказала она, добавив, что Коль был "нужным человеком в нужное время".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Гельмут Коль и Борис Ельцин

"Я лично благодарна за то, что он был. Мы все можем быть благодарны за то, что Гельмут Коль на протяжении долгих лет своей службы сделал для нас, немцев, и нашей страны. Он продолжит жить в нашей памяти как великий европеец и канцлер единства", - заключила Меркель.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал Гельмута Коля великим европейцем и государственным деятелем. В свою очередь глава МИД республики и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в микроблоге в Twitter отметил, что "с уходом Коля мы потеряли человека, который десятилетиями вдохновлял и формировал европейскую политику". Он напомнил, что именно Коль значительно поспособствовал вступлению Австрии в ЕС, и выразил глубокие соболезнования его семье в эти трудные часы.

Австрийский канцлер Кристиан Керн в своем заявлении добавил, что Коль "в самом настоящем смысле слова написал историю, Европа несёт отпечаток его почерка". "Он был архитектором восстановления Германии и основным создателем Европейского союза, каким мы его сегодня знаем", — отметил Керн, выразив уверенность, что о такой потере грустит вся Европа.

Экс-президент США Джордж Буш-старший также заявил, что скорбит в связи с кончиной бывшего канцлера ФРГ, и назвал Коля "одним из величайших лидеров поствоенной Европы", "настоящим другом свободы".

Как заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "крайне огорчен известием о кончине Гельмута Коля". "Для всех очевидна историческая роль Коля в объединении Германии вскоре после падения Берлинской стены и исторический путь, которым он повел Европу", - добавил Дюжаррик.

В правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) заявили, что скорбят в связи с кончиной экс-канцлера.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал Коля "великим государственным деятелем, великим немецким политиком и прежде всего – великим европейцем, который сделал многое не только для единства Германии, но и для объединения Европы". Associated Press Markus Schreiber Меркель за поддержкой отправилась в Латинскую Америку

Эксперты и политики отмечают ключевую роль экс-канцлера в процессе воссоединения Германии и Европы. В частности, член комитета по иностранным делам бундестага Гернот Эрлер напомнил, что Коль 16 лет был федеральным канцлером Германии. По его словам, экс-канцлер был очень популярным лидером, защищавшим интересы Германии, особенно в вопросе объединения страны. "Это также имеет отношение и к России, потому что без поддержки президента (СССР Михаила) Горбачёва и без общих интересов, которые у нас есть между Россией и Германией, этот важный акт воссоединения был бы невозможен", — пояснил он.

Как заявил РИА Новости советский дипломат, политический и общественный деятель, доктор исторических наук Валентин Фалин, экс-канцлера отличало умение защищать свои интересы и одновременно готовность разбираться в интересах других стран, не замыкаться на блоковых подходах, а искать выход из того национального кризиса, который создался в Германии после раскола страны.

Он отметил, что после многочисленных встреч и бесед в разных составах смог убедиться в том, что слову экс-канцлера "можно было верить". "Он не был человеком "с двойным дном". Он был человеком, готовым выслушивать аргументы другой стороны. Даже если он с ними не соглашался, он относились к этим аргументам с уважением и готовностью их рассмотреть", — сообщил Фалин. В этом смысле, подчеркнул он, фигуру Коля следует рассматривать как "школу для нынешней немецкой политики, для тех деятелей, которые руководят сегодня государством на тех или иных постах".

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Германист Евгений Григорьев, который много лет проработал корреспондентом газеты "Правда" в ФРГ и лично общался с германским политиком, назвал Коля достаточно целеустремленным человеком. "Достаточно жесткий и способный к маневру, способный изменить свою позицию", - сказал Григорьев.

Он также вспомнил о фразе, которую Коль любил повторять в связи с объединением Германии.

"У него была такая фраза – что ему удалось "ухватиться за плащ летящей истории", — поделился Григорьев.

Вспоминая про общение Коля с журналистами, германист рассказал, что раз в год канцлер "обязательно устраивал поездку в винные районы своих родных мест". "И в ресторане шли откровенные беседы без права публикации. Как-то раз он накладывал мне в тарелку свое любимое блюдо – это такие свиные кишки с начинкой. Угощал всех", — вспоминает Григорьев.

"У него еще был помощник такой, который очень плохо видел. И я сам видел, как Коль его водил под ручку, как почти слепого. Коль ужасно любил итальянскую кухню, и он и его ближайшие соратники заказывали еду из итальянского ресторана, и вот этого помощника подслеповатого прозвали "Карбонара", — рассказал Григорьев.