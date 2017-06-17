Меркель рассказала о влиянии, которое на нее оказал Гельмут Коль

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Время покажет, как много Германия потеряла вместе с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, заявила действующая канцлер Германии Ангела Меркель.

"Эта новость наполняет меня глубокой скорбью. Мои мысли в первую очередь с женой Коля госпожой Майке, которой я выразила свое сочувствие по телефону, и с его семьей", — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что с большим уважением и благодарностью смотрит на жизнь и деятельность Коля, сыгравшего важную роль для Германии "в исторический час".

"Потребуется время для того, чтобы мы действительно смогли измерить, сколько мы потеряли вместе с ним", — добавила канцлер.

Меркель также отметила роль Коля в объединении Германии и Европы. "Гельмут Коль понимал, что одно от другого неотделимо", — сказала она, добавив, что Коль был "нужным человеком в нужное время".

По словам Меркель, Коль оказал решительное влияние на ее собственный путь. "Я лично благодарна за то, что он был. Мы все можем быть благодарны за то, что Гельмут Коль на протяжении долгих лет своей службы сделал для нас, немцев, и нашей страны. Он продолжит жить в нашей памяти как великий европеец и канцлер единства", — заключила Меркель.

Бывший федеральный канцлер ФРГ (1982-1998 годы) Гельмут Коль скончался в пятницу, 16 июня, в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене.