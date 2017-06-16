Биография Гельмута Коля. Справка

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет, сообщает таблоид Bild. Как пишет издание, Коль скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.

Бывший канцлер Федеративной Республики Германии Гельмут Йозеф Михаэль Коль (Helmut Josef Michael Kohl) родился 3 апреля 1930 года в Людвигсхафене (Германия).

В конце Второй мировой войны был призван в ряды вермахта, но участия в боевых действиях не принимал.

В 1950 году поступил в университет во Франкфурте-на-Майне, где изучал юриспруденцию и историю, в 1951 году продолжил обучение в университете Гейдельберга.

После окончания университета в 1956-1958 годах работал научным сотрудником в Институте имени Альфреда Вебера. В 1958 году защитил диссертацию и получил ученую степень.

В 1958-1959 годах Гельмут Коль работал на чугунолитейном заводе в Людвигсхафене.

С 1959 года по 1969 год — референт объединения химической промышленности в Людвигсхафене.

Еще учась в школе, в 1947 году Гельмут Коль вступил в Христианско-демократический союз (ХДС), партию, объединившую впервые протестантов и католиков. В 1953 году стал членом исполнительного совета организации ХДС в земле Рейнланд-Пфальц. В 1954-1961 годах был заместителем председателя земельной молодежной организации ХДС Рейнланд-Пфальца, в 1955-1966 годах — членом правления ХДС в Рейнланд-Пфальце, в 1959-1963 годах — председателем ХДС Людвигсхафена. В 1966-1973 годах возглавлял ХДС Рейнланд-Пфальца.

В 1959-1976 годах был депутатом ландтага (местного парламента) земли Рейнланд-Пфальц. В 1963-1969 годах возглавлял фракцию ХДС в ландтаге.

В 1964 году вошел в федеральное правление ХДС, в 1966-1973 годах — заместитель председателя ХДС.

В 1969-1976 годах был премьер-министром земли Рейнланд-Пфальц.

В 1973 году Гельмут Коль стал председателем ХДС.

С 1976 года по 2002 год — депутат немецкого бундестага, председатель фракции Христианской-демократической партии и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в бундестаге.

В октябре 1982 года Гельмут Коль как лидер ХДС стал канцлером в коалиционном правительстве ХДС — Свободная демократическая партия (СвДП).

В 1987 году на общенациональных выборах коалиция ХДС — СвДП получила подавляющее большинство голосов и Гельмут Коль вновь стал канцлером ФРГ.

В 1989 году после падения Берлинской стены Коль выступил с инициативой о воссоединении Германии, которое произошло в октябре 1990 года.

2 декабря 1990 года возглавляемая им коалиция на первых после 1933 года общегерманских выборах была избрана в парламент, получив значительное число мест. Гельмут Коль стал первым федеральным канцлером единой Германии.

На выборах в сентябре 1998 года коалиция ХДС — СвДП проиграла Социал-демократической партии, и пост канцлера занял лидер социал-демократов Герхард Шредер.

Гельмут Коль был назначен на пост почетного председателя ХДС.

В конце 1999 — начале 2000 годов Коль был обвинен в использовании незаконных источников для финансирования своей партии и вынужден был уйти с поста почетного председателя ХДС.

В феврале 2001 года дело было прекращено, но бывший канцлер уплатил штраф в размере 300 тысяч немецких марок.

Гельмут Коль – автор нескольких книг, посвященных истории Германии. Он был награжден немецкими и иностранными орденами.

16 июня 2017 года Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет.