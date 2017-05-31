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    Фотоленты

    Много крови и жертв: кадры с места взрыва у посольства Германии в Кабуле

    (обновлено: )41
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    REUTERS Mohammad Ismail
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    SHAH MARAI / AFP
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    SHAH MARAI / AFP
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    SHAH MARAI / AFP
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    REUTERS Mohammad Ismail
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    REUTERS Mohammad Ismail
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    SHAH MARAI / AFP
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    SHAH MARAI / AFP
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    SHAH MARAI / AFP
    Взрыв в Кабуле
    Взрыв в Кабуле
    SHAH MARAI / AFP

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    Взрыв в Кабуле

    Минздрав Афганистана подтвердил гибель 19 человек, 319 пострадали в результате взрыва в столице страны, передает телеканал Tolo News.

    Телеканал ранее со ссылкой на источники сообщал, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, более 100 пострадали. Агентство Рейтер со ссылкой на минздрав страны сообщало о девяти погибших и более 90 пострадавших.

    Смотрите также: Второй за сутки теракт в Багдаде: семь погибших после взрыва у кафе

    Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.

    По предварительным данным, взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна для перевозки воды, сообщал телеканал со ссылкой на МВД Афганистана.

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