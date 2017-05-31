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    У посольства Германии в Кабуле прогремел мощный взрыв: есть жертвы

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    По меньшей мере 60 человек ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
    Взрыв в Кабуле
    @AdityaRajKaul

    МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Взрыв в столице Афганистана Кабуле произошел у посольства Германии, есть погибшие и раненые, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

    По данным агентства, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. По меньшей мере 60 человек ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

    "Министерство здравоохранения сообщает, что к настоящему времени 60 раненых доставлены в больницы", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

    В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганских чиновников сообщает, что в результате взрыва 50 человек были "убиты или ранены".

    Ранее сообщалось, что в Кабуле прогремел мощный взрыв недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв произошел у посольства Германии. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

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