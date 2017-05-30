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    Второй за сутки теракт в Багдаде: семь погибших после взрыва у кафе

    (обновлено: )27
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/ahmusawi
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/ahmusawi
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/Hayder_alKhoei
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/ahmusawi
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/IraqiSecurity
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/TheBaghdadPostE
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/Hayder_alKhoei
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/Hayder_alKhoei
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/Hayder_alKhoei
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/Hayder_alKhoei
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/FailyLukman
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/FailyLukman
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/FailyLukman
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/FailyLukman

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    По меньшей мере семь человек погибли и еще 30 получили ранения в результате второго за сутки взрыва в столице Ирака Багдаде, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности и очевидцев.

    В этот раз бомба также была заложена в автомобиль. На снятых очевидцами кадрах виден густой черный дым, поднимающийся от места взрыва.

    Подробности пока не сообщаются.

    Ранее сообщалось, что при взрыве автомобиля в центре иракской столицы рядом с магазином мороженого погибли 13 человек, еще 30 пострадали. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.

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