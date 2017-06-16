Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет, сообщает таблоид Bild. Как сообщает издание, Коль скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.

Коль был канцлером ФРГ с 1982 по 1998 год.

Ранее сообщалось, что после операций на кишечнике и ранее на бедре Коль некоторое время находился в реанимации в университетской клинике Гейдельберга. После выписки из клиники экс-канцлер собирался пройти курс реабилитации.

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Коль родился в 1930 году в городе Людвигсхафен-на-Рейне в семье финансового служащего. В партию ХДС вступил в 1947 году, в 1958-м — защитил кандидатскую диссертацию на тему "Политическое развитие в Пфальце и возрождение партий после 1945 года". С 1960 по 1967 год политик был руководителем фракции ХДС в региональном парламенте, в 1969-м — премьером федеральной земли Рейнланд-Пфальц. 1 октября 1982 года Коля избрали федеральным канцлером в результате конструктивного вотума недоверия Гельмуту Шмидту. В 1989 году он стал "канцлером единства", проведя ряд сложных переговоров с бывшими союзниками во Второй мировой войне и добившись в рамках договора "Два плюс четыре" объединения ФРГ и ГДР. Пост канцлера Коль в 1998 году уступил Герхарду Шредеру.