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    Зарубежье

    Меркель за поддержкой отправилась в Латинскую Америку

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    По мнению экспертов, одним из фундаментальных вопросов для обсуждения является договор о свободной торговле с Евросоюзом.
    Ангела Меркель
    Associated Press Markus Schreiber

    РИА Новости Украина

    8 июня канцлер Германии Ангела Меркель начала свой визит по странам Латинской Америки в Буэнос-Айресе, который завершится в Мексике. Обе страны входят в элитную группу G-20 – двадцати самых промышленно развитых стран, организацию, в которой Аргентина будет председательствовать в следующем году.

    Аргентинский экономист Марсело Элисондо (Marcelo Elizondo) заявил Sputnik, что немецкий канцлер пытается восстановить связи между Германией и Латинской Америкой, регионом, в котором "исторически представлены два серьезных игрока" для развития двусторонних отношений – Мексика и Бразилия.

    "Аргентина пытается присоединиться. [Президент] Макри является инициатором этого. Лидерство Аргентины в G-20 приобретает особую важность с точки зрения новой репутации страны. Привлечение международных инвестиций – его основная задача в сфере интеграции в международную экономику", сказал он.

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    По мнению эксперта, одним из фундаментальных вопросов для обсуждения является договор о свободной торговле между Меркосур и Евросоюзом.

    "Обсуждение этой темы ведется уже 16 лет. Проводятся технические встречи, произошел обмен предложениями по таможенным льготам между странами. Ожидается, что к концу года появится какой-либо вид предварительного договора, который станет новой вехой в двусторонних отношениях", добавил он, отметив, что "это очень важный визит".

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    "Мы поддержим договор между Евросоюзом и Меркосур. (…) Желание выполнять какой-либо договор появляется вместе с хорошим стимулом. Необходимо договариваться и находить компромиссы. Конечно, придется договариваться жестко, и не все ожидания Аргентины будут удовлетворены. Но это приведет к выгоде для всех сторон", заявила Меркель на встрече с президентом Макри, как пишет газета Ла Насьон (La Nación).

    Со свой стороны, немецкий журналист Jürgen Vogt считает, что цель гораздо более прагматичная.

    "Значимость этого визита отражена на фото в Каса Росада (Casa Rosada, резиденция президента Аргентины). Для Макри это важно из-за выборов в законодательные органы (22 октября), где у него нет большинства.

    Призыв к голосованию станет первым испытанием после почти двух лет его президентского правления. Его предвыборные обещания до настоящего момента не привели к положительным результатам. Инвестиций не появилось, экономика не выросла, уровень бедности не сократился, а наоборот, растет, и кроме прочего наблюдается сильнейшая инфляция. Фотография с таким могущественным человеком из Старой Европы, как Меркель, весьма кстати", пояснил он.

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    По мнению Элиcондо, невозможно отделить визит Меркель от различий и словесной перепалки между ней и президентом США Дональдом Трампом сразу после саммита G-7 и НАТО в Италии и Брюсселе, состоявшихся в мае.

    "Уже прошли те времена, когда мы могли друг на друга полностью положиться, я испытала это в последние дни. Но мы должны знать, нам придется бороться за свои права, за свое будущее, европейцы должны взять свою судьбу в свои руки", сказала Меркель на саммите.

    "После прихода Трампа, стратегические приоритеты ЕС изменились. Меркосур использует эту возможность и старается продвинуться в развитии этих связей. Макри поддерживает высокое международное присутствие. Латинская Америка переживает плохой период. Бразилия остается со своими внутренними проблемами, Чили с изношенным правительством, Мексика с трудностями с США, Колумбия с непопулярным правительством. Аргентинский президент пытается заполнить пустое пространство и занять лидирующую позицию", заключил эксперт.

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