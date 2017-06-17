Хроника 16 июня: смерть Гельмута Коля, нападение националистов на защитников проспекта Ватутина

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Германии скончался экс-канцлер Гельмут Коль, в Киеве национал-радикалы напали на противников переименования проспекта генерала Ватутина, в Донбассе продолжались обстрелы. Главные события минувших суток – в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Киев: националисты сорвали акцию левых

В Киеве партия "Социалисты" провела в пятницу мирный флеш-моб против переименования проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича. Однако на участников акции напали несколько десятков национал-радикалов, есть пострадавшие.

"Социалисты" потребовали от правоохранительных органов "провести тщательное расследование этого и предыдущих нападений национал-радикальних группировок на граждан Украины за их политические взгляды и гражданскую позицию".

ВКонтакте закрыла киевский офис

Социальная сеть ВКонтакте закрыла свой офис в Киеве. Об этом в пятницу сообщило агентство Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря офиса компании в Украине Влада Леготкина. По его словам, причина в том, что "юридическое лицо в Украине под санкциями".

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.

Донбасс: обстрелы продолжаются

Украинские силовики зафиксировали 67 случаев нарушения режима тишины в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб, трое получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба спецоперации.

В свою очередь, ополченца заявляют о постоянных нарушениях перемирия силами АТО, есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей.

«Четыре человека погибли, еще пятеро были ранены в минувшую неделю на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских силовиков», — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование непризнанной республики.

ЮНИСЕФ: дети на востоке Украины могут остаться без чистой питьевой воды

Боевые действия в Донбассе идут возле водоочистительных систем, от работы которых зависят около трех миллионов человек, в том числе сотни тысяч детей по обе стороны линии противостояния.

Почти 750 тысяч детей на востоке Украины могут остаться без чистой питьевой воды из-за боевых действий в районе расположения важных объектов гражданской инфраструктуры, заявила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Афшан Хан.

Скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль

Бывший немецкий канцлер Гельмут Коль, один из инициаторов воссоединения Германии, в пятницу 16 июня скончался в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене, сообщает Bild.

Коль занимал пост канцлера четыре срока подряд с 1982 по 1998 годы.

"Дело Сущенко": назначена экспертиза

Следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Фейгин. По его словам, экспертизу проведут в июле в Институте имени Сербского.

Ранее МИД Украины потребовал освободить Сущенко, с таким же требованием выступила представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Дуня Миятович.

Эсминец США столкнулся с торговым судном

В результате столкновения эсминца США USS Fitzgerald с торговым судном у берегов Японии, по предварительным данным, есть много раненых, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальный источник США. По данным агентства, у эсминца есть повреждения.