Помощь Донбассу из Германии: нельзя, но нужно

РИА Новости Украина

Тюрингское объединение "Будущее Донбасса" 4 мая отправило очередную гуманитарную помощь в непризнанную Луганскую народную республику (ЛНР). В этот раз поставляется санитарная техника для больницы. Поскольку Украина до сих пор отказывалась поддерживать доставку этой помощи, организаторам приходится ездить в регион через Россию.

Объединение "Будущее Донбасса" из Тюрингии на протяжении года поддерживает нуждающихся непосредственно в Донбассе, сообщает Sputnik.

Инициаторам важно доставлять помощь людям в этом кризисном регионе и тем самым создавать условия для выживания в терпимых условиях.

В условиях продолжающейся войны в Донбассе, в которой погибли и были ранены тысячи гражданских лиц, особую нагрузку испытывают больницы, которые пострадали от обстрелов и из-за экономической блокады плохо оборудованы. Больницы зачастую продолжают оставаться целью целенаправленных атак украинской стороны.

Один из инициаторов гуманитарной помощи, Ивана Штайнигк (Iwana Steinigk), посетила в апреле Луганск и разговаривала там с врачами и жителями, чтобы получить картину о положении на месте: "Люди, конечно, страдают от последствий войны и блокады. Но продуктовые магазины снова открылись, работают школы, больницы ремонтируются. Виден небольшой прогресс на месте, происходит восстановление. Некоторые больницы были отремонтированы за счет российской финансовой помощи. Пробоины от ударов минометов устранены. Но медицинской техники очень мало, и палаты для пациентов плохо оборудованы".

https://de.sputniknews.com/ Один из инициаторов объединения "Будущее Донбасса" Ивана Штайнигк

Объединение "Будущее Донбасса" направляет свою помощь в города Первомайск и Новосветловка в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Оба города, расположенные неподалеку от линии разграничения, были разрушены приблизительно на 45 процентов. 4 мая тюрингское объединение вновь направило в Луганск грузовик с больничными кроватями, мебелью для палат, оборудованием для капельниц, аппаратами ЭКГ и креслами-каталками. Это оборудование они получили из списанных остатков тюрингских больниц. Дорогостоящая транспортировка финансируется исключительно за счет частных пожертвований. Несмотря на полную прозрачность со стороны организаторов и регулярные письма, организация пока не получила поддержки со стороны германских политиков. Ивана Штайнигк объясняет это следующим образом: "У меня сложилось впечатление, что эта тема слишком щекотливая для немецкой политики. Пока что поддержки не было. Если послушать пресс-конференцию в Сочи и абсолютно разные позиции г-жи Меркель и г-на Путина относительно конфликта на востоке Украины и его причин, становится понятно, что немецкая позиция полностью отличается от российского нарратива".

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Доставка гуманитарной помощи осуществляется через Россию. Официально такие поездки в мятежные регионы, согласно украинским законам, считаются незаконными. Об этом тюрингскую организацию предупреждали, хотя ее члены неоднократно пытались получить официальное разрешение от Украины.

"С нами связывались из МИДа Германии и проинформировали нас о том, что то, что мы делаем, незаконно. После этого мы ещё раз написали официальные запросы в Киев, где мы рассказали о нас и нашей работе. В общем-то, мы это уже делали ранее, прежде чем больше года назад заняться доставкой помощи, и не получили ответа. Сейчас мы вновь ждем ответа, как мы легально можем отправить эту гуманитарную помощь в ЛНР. Но мы с трудом можем себе это представить, ведь этот регион полностью блокирован украинской стороной", — говорит Штайнигк.

de.sputniknews Ситуация в самопровозглашенной ЛНР

После того как вначале была приостановлена торговля, Украина между тем отрезала Луганскую область и от электроснабжения. Тем самым обостряется не только положение проживающих там людей, но это ведет и к политическим последствиям, считает Штайнигк: "Отрезая эти территории полностью от электро,- газо- и водоснабжения, этих людей толкают все больше в сторону России. Я считаю, эта тактика вполне намеренная".

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Реинтеграция Донбасса, похоже, уже не является целью украинской стороны. В настоящий момент Украина, вероятно, и не в состоянии устранить возникший ущерб и профинансировать восстановление. Так, статус людей на этих территориях по-прежнему остается неопределённым, и в душе жители самопровозглашенных народных республик все больше отдаляются от Украины, полагает Штайнигк:

"Преобладающая часть людей, с которыми я говорила в Луганске, с трудом может себе представить реинтеграцию в Украину. Не только на практическом, но и на эмоциональном уровне людям тяжело было бы вернуться в страну, которая их обстреливала".