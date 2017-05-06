Красный Крест направил в Донбасс 8,6 т медпомощи

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса 8,6 тонн медицинской гуманитарной помощи, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на неконтролируемую территорию проследовал 1 грузовой автомобиль от миссии Международного комитета Красного креста", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что грузовик перевозил для жителей Донецкой области товары медицинского назначения общим весом 8,6 тонн.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.