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    Общество

    Красный Крест направил в Донбасс 8,6 т медпомощи

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (303)

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    В Госпогранслужбе Украины сообщили, что грузовик МККК перевозил для жителей Донецкой области товары медицинского назначения общим весом 8,6 тонн.
    Эмблема Красного Креста
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса 8,6 тонн медицинской гуманитарной помощи, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

    Донецкая область. Архивное фото.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на неконтролируемую территорию проследовал 1 грузовой автомобиль от миссии Международного комитета Красного креста", — говорится в сообщении. 

    В Госпогранслужбе уточнили, что грузовик перевозил для жителей Донецкой области товары медицинского назначения общим весом 8,6 тонн.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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