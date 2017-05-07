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    ВСУ сообщают о 45 обстрелах и 5 раненых в Донбассе за сутки

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    По данным пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении огонь был зафиксирован вблизи Авдеевки, Луганского, Верхнеторецкого, шахты Бутовка, Зайцево, Майорского, Каменки, Опытного и Песок.
    На рубеже. Позиции ВСУ в промзоне Авдеевки
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. ВСУ сообщают, что ополченцы за минувшие сутки 45 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, пять военных ранены.

    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "За минувшие сутки враг 45 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников… За минувшие сутки пять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

    По данным пресс-центра, на донецком направлении огонь был зафиксирован вблизи Авдеевки, Луганского, Верхнеторецкого, шахты Бутовка, Зайцево, Майорского, Каменки, Опытного и Песок.

    Как сообщают силовики, на приморском направлении были обстреляны Широкино, Павлопль, Марьинка, Красногоровка, Гнутово, Водяное и Чермалык.

    Нарушения перемирия зафиксированы и на луганском направлении, отмечают в пресс-центре. Сообщается, что здесь были обстреляны Крымское, Новозвановка, Новоалександровка, Троицкое, Станица Луганская и Авдеевка.

    По заявлениям ВСУ, ополченцы использовали крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, пулеметы, стрелковое оружие, вооружение БМП и БТР, зенитные установки ЗУ-23-2 и противотанковые ракетные комплексы.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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