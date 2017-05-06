Обстрелы Донецка: раненая дончанка потеряла ребенка

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В ночь с пятницы на субботу в результате обстрела Петровского района Донецка ранение получила мирная жительница, находящаяся на втором месяце беременности.

По данным местной администрации, пострадавшая получила множественные осколочные ранения, после чего была срочно доставлена в больницу. Однако спустя несколько часов после госпитализации стало известно, что медикам не удалось сохранить жизнь будущего ребенка жительницы Донецка.

Сообщается, что в результате обстрела жилых домов поселка Трудовские Петровского района Донецка получила ранения брюшной полости Наталья Новик 1980 года рождения, находящаяся на втором месяце беременности. По данным ополченцев, женщина, спасаясь от снарядов, бежала к бомбоубежищу, но 120-мм мина, попав в соседний дом, ранила женщину осколком в брюшную полость. "Усилиями находящихся поблизости наших военнослужащих она была доставлена в больницу, но жизнь ее будущего ребенка спасти не удалось", — говорится в сообщении на официальном сайте Донецкой народной республики.

Кроме того, в субботу утром в Петровском районе столицы Донбасса огнестрельное ранение получила еще одна женщина, в настоящее время пострадавшей оказывают помощь в районной больнице.

Ранее сообщалось, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 63 раза открывали огонь по позициям украинских военных, пятеро бойцов получили ранения.