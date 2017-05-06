Позиции ВСУ в Донбассе 63 раза подверглись обстрелам, ранены пятеро военных

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 63 раза открывали огонь по позициям украинских военных, пятеро бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр спецоперации.

"За минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела позиций Вооруженных сил Украины… Пять военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

По информации силовиков, на приморском направлении из минометов калибром 120 миллиметров, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались их позиции вблизи Павлополя. Кроме того, как утверждают украинские военные, под огонь пулеметов крупных калибров, стрелкового оружия попали позиции рядом с Гнутово, а вблизи Марьинки применялись минометы калибром 82 миллиметра и противотанковые гранатометы.

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Отмечается, что на донецком направлении под обстрелы попали укрепления силовиков в районе Верхнеторецкого, из минометов калибрами 82 и 120 миллиметров, зенитной установки ЗУ-23-2 была обстреляна Авдеевка. Кроме того, по данным пресс-центра, на луганском направлении велся огонь из минометов, гранатометов и пулеметов по позициям военных под Крымским и рядом с Новозвановкой.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.