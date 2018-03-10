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    Эсминец ВМС США "Карни"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64). Архивное фото
    США наращивают военно-морские силы в Черном море
    02:29 18.02.2018
    278
    По заявлению пресс-службы 6-го флота американских Военно-морских сил, "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".
    Эсминец ВМС США Карни
    Эсминец ВМС США "Карни" покинул Черное море
    01:47 31.10.2016
    156
    По информации турецкого портала, отслеживающего перемещение судов через Босфорский пролив, эсминец класса Арли Берк ВМФ США "Карни" спустя шесть дней покинул Черное море в южном направлении.
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    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64). Архивное фото
    США наращивают военно-морские силы в Черном море
    02:29 18.02.2018
    278
    По заявлению пресс-службы 6-го флота американских Военно-морских сил, "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".
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