По заявлению пресс-службы 6-го флота американских Военно-морских сил, "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".
Как отметил представитель минобороны КНР Ян Юйцзюнь, действия американского эсминца нарушают законы КНР, а военно-морские силы Китая сразу же после случившегося приняли необходимые ответные меры и предупредили USS Curtis Wilbur, чтобы тот покинул территориальные воды страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По заявлению пресс-службы 6-го флота американских Военно-морских сил, "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".