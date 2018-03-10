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    эсминцы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64). Архивное фото
    США наращивают военно-морские силы в Черном море
    02:29 18.02.2018
    278
    По заявлению пресс-службы 6-го флота американских Военно-морских сил, "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".
    Американский ракетный эсминец Oscar Austin зашел в акваторию Черного моря
    В Черное море зашел ракетный эсминец США 
    16:59 06.05.2017
    445
    В акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец 6-го флота США класса Arleigh-Burke USS Oscar Austin (DDG79) в целях укрепления взаимодействия с региональными союзниками и партнерами ВМС США.
    Эсминец Росс на маневрах Си Бриз-2016
    Удары "Томагавками" по Сирии нанесли эсминцы, гостившие в Одессе
    16:12 07.04.2017
    1265Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, удары нанесли эсминцы "Росс" и "Портер", которые участвовали в международных учениях "СиБриз", проводимых в Черном море в разные годы.
    Флаг Китая
    КНР выразила протест США из-за патрулирования их эсминцем в Южно-Китайском море
    22:36 30.01.2016
    573
    Как отметил представитель минобороны КНР Ян Юйцзюнь, действия американского эсминца нарушают законы КНР, а военно-морские силы Китая сразу же после случившегося приняли необходимые ответные меры и предупредили USS Curtis Wilbur, чтобы тот покинул территориальные воды страны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64). Архивное фото
    США наращивают военно-морские силы в Черном море
    02:29 18.02.2018
    278
    По заявлению пресс-службы 6-го флота американских Военно-морских сил, "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".
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