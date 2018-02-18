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    США наращивают военно-морские силы в Черном море

    (обновлено: )118
    По заявлению пресс-службы 6-го флота американских Военно-морских сил, "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64). Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Эскадренный миноносец ВМС США "Карни" вошел в Черное море, сообщает пресс-служба 6-го флота американских Военно-морских сил.

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    twitter.com/NATO_MARCOM
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    Также сообщается, что "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля". "Второй корабль ВМС США в Черном море – это часть графика, который помогает поддерживать оперативное присутствие ВМС США в регионе", — говорится в сообщении.

    В начале января американский ракетный эскадренный миноносец "Карни" (USS Carney DDG-64), оснащенный системой ПРО "Иджис", уже заходил в Черное море.

    ВМС США сообщили, что решение "направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в ответ на какие-либо действия". "Мы действуем в выбранном нами ритме и времени в этом стратегически важном регионе", — заявил вице-адмирал Кристофер Грэди.

    Сообщается, что в последний раз два корабля ВМС США одновременно находились в Черном море в июле прошлого года, когда проводились украино-американские учения Sea Breeze.

    Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Бёрк" (Arleigh Burke), к которому относится "Карни", являются самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более 5 тысяч тонн. Благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны "Иджис" (Aegis) они способны выполнять задачи по предназначению в условиях высокой степени угрозы со стороны противника с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны. Эти корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО "Иджис", которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой принадлежностью. На борту корабля размещается вертолет "Си Хок" (SH-60 Seahawk). Экипаж эсминцев типа "Арли Бёрк" составляет более 330 человек.

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