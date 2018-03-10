Нашумевшая отставка заместителя министра информационной политики Татьяны Поповой привлекла внимание и украинской общественности, и зарубежных СМИ. Каковы причины увольнения Поповой и необходимо ли Украине вообще Министерство информполитики?
Татьяна Попова в эфире "ГС" рассказала о причинах, побудивших ее подать в отставку с должности замминистра информполитики. Попова объяснила, что не может больше оставаться в Кабмине из-за игнорирования правоохранителей случаев запугивания журналистов.
Татьяна Попова в эфире "ГС" рассказала о своих достижениях на посту замминистра информполитики. Среди успехов министерства она также назвала фильм "Крым: сопротивление", развитие "Укринформа" и проект ua.today.
Замминистра информполитики Татьяна Попова в эфире "ГС" объяснила, что не может больше оставаться в правительстве из-за многочисленных случаев игнорирования властью фактов угроз и нападений на журналистов, проводящих резонансные расследования.
Татьяна Попова, заместитель министра информационной политики, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала свое решение подать в отставку и рассказала, что мешает министерству добиваться более серьезных результатов.
Инициатор петиции уточнил, что Валерия Лутковская и заместитель министра информационной политики Татьяна Попова высказывались против сайта "Миротворец", который ранее обнародовал личные данные журналистов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".