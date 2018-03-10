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    Татьяна Попова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Татьяна Попова, экс-замминистра информполитики
    Попову уволили с должности замминистра информации
    01:25 29.08.2016
    311Годовщина убийства Павла Шеремета
    По информации Татьяны Поповой, Кабмин удовлетворил ее заявление об увольнении из Министерства информации. Кроме того, она сообщила, что продолжит заниматься волонтерской деятельностью.
    Татьяна Попова, экс-замминистра информполитики
    Deutsche Welle: скандал в Мининформе
    13:16 04.08.2016
    1357Годовщина убийства Павла Шеремета
    Нашумевшая отставка заместителя министра информационной политики Татьяны Поповой привлекла внимание и украинской общественности, и зарубежных СМИ. Каковы причины увольнения Поповой и необходимо ли Украине вообще Министерство информполитики?
    Татьяна Попова, экс-замминистра информполитики
    МВД и полиция считают атаки на журналистов нормальным явлением – Попова
    18:21 03.08.2016
    150День полиции: успех или провал?
    Замминистра информполитики Татьяна Попова в эфире "ГС" раскритиковала правоохранительные органы за отсутствие должной реакции на угрозы и преследование журналистов.
    Татьяна Попова, экс-замминистра информполитики
    Попова: после угроз и убийства Шеремета я не могла оставаться в Кабмине
    16:26 03.08.2016
    416Громкие отставки и назначения в Украине
    Татьяна Попова в эфире "ГС" рассказала о причинах, побудивших ее подать в отставку с должности замминистра информполитики. Попова объяснила, что не может больше оставаться в Кабмине из-за игнорирования правоохранителей случаев запугивания журналистов.
    Татьяна Попова, экс-замминистра информаполитики
    Попова: в Мининформполитики очень мало людей, делающих очень много работы
    15:57 03.08.2016
    77Громкие отставки и назначения в Украине
    Татьяна Попова в эфире "ГС" рассказала о своих достижениях на посту замминистра информполитики. Среди успехов министерства она также назвала фильм "Крым: сопротивление", развитие "Укринформа" и проект ua.today.
    Татьяна Попова, экс-замминистра информполитики
    Отставка Поповой - протест против нерасследования нападений на журналистов
    15:12 03.08.2016
    201Громкие отставки и назначения в Украине
    Замминистра информполитики Татьяна Попова в эфире "ГС" объяснила, что не может больше оставаться в правительстве из-за многочисленных случаев игнорирования властью фактов угроз и нападений на журналистов, проводящих резонансные расследования.
    Заместитель министра информационной политики Татьяна Попова
    Попова: после убийства Шеремета я не могу продолжать работать в Мининформе
    14:49 03.08.2016
    537Годовщина убийства Павла Шеремета
    Татьяна Попова, заместитель министра информационной политики, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала свое решение подать в отставку и рассказала, что мешает министерству добиваться более серьезных результатов.
    Валерия Лутковская. Архивное фото
    Порошенко предложили уволить Лутковскую
    00:18 17.05.2016
    319Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Инициатор петиции уточнил, что Валерия Лутковская и заместитель министра информационной политики Татьяна Попова высказывались против сайта "Миротворец", который ранее обнародовал личные данные журналистов.
    Юрий Стець. Архивное фото
    Стець раскритиковал своего зама за высказывания о "Миротворце"
    13:05 16.05.2016
    351Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Министр информационной политики недоволен словами Татьяны Поповой. По его мнению, нельзя "использовать информационные волонтерские организации для собственного пиара".
    Флаг Турции
    Турция обратилась к Украине за помощью в борьбе с пропагандой РФ
    16:42 18.12.2015
    769
    Как сообщили в Мининформации, представители турецкого посольства на Украине неоднократно обращались в Министерство, после чего состоялись соответствующие переговоры.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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