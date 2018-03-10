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Верховная Рада случайно ликвидировала налоговую милицию. Вот такой вот новогодний казус… А все из-за смены номера пункта о налоговой милиции в законопроекте, который забыли изменить и в переходных положениях. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?