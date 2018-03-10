Верховная Рада случайно ликвидировала налоговую милицию. Вот такой вот новогодний казус… А все из-за смены номера пункта о налоговой милиции в законопроекте, который забыли изменить и в переходных положениях. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
Народный депутат Татьяна Острикова сообщила, что в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, — номер изменить забыли.
Кресло под премьер-министром Арсением Яценюком шатается все сильнее. В воскресенье глава правительства получил новый удар: входящая в парламентскую коалицию "Самопомич" выразила недоверие Яценюку и требует его отставки и ухода всего Кабмина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".