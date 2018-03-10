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    Татьяна Мелихова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Водопроводные трубы
    Можно ли пить воду в Киеве. Мнение экспертов
    14:22 06.07.2016
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    В водопроводную систему Киева могли попасть отравленные воды из реки Остер. Руководитель пресс-службы "Киевводоканал" Анна Слободянюк и председатель правления Центра экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий проанализировали вероятность загрязнения воды в столице.
    Ребенок в детском саду. Архивное фото
    Детсады Киева переполнены до 20% - Мелихова
    09:16 06.06.2016
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    Депутат КГГА Татьяна Мелихова подтвердила, что дошкольные и школьные учреждения Киева переполнены. Также она подчеркнула, что именно исполнительные органы городской власти должны позаботиться о решении этой проблемы.
    Вид на Киев. Архивное фото
    Мелихова: принципы переименования улиц Киева до конца не понятны
    16:33 04.08.2015
    267На металлолом. Украина против советских памятников.
    В Киеве предстоит переименовать 112 улиц в связи со вступлением в силу закона о запрете коммунистической символики. Власти столицы запустили электронное обсуждение и сбор предложений от общественности.
    Памятник чекистам в районе станции метро Лыбедская в Киеве
    Декоммунизация. Переименование улиц в Киеве оказалось проблемным процессом
    15:57 04.08.2015
    1431На металлолом. Украина против советских памятников.
    Механизм принятия решений о переименовании улиц и площадей Киева должен быть более прозрачным. Вопросы необходимо выносить на сессии Киевсовета и привлекать к обсуждению общественность, заявила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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