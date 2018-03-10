В водопроводную систему Киева могли попасть отравленные воды из реки Остер. Руководитель пресс-службы "Киевводоканал" Анна Слободянюк и председатель правления Центра экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий проанализировали вероятность загрязнения воды в столице.
Депутат КГГА Татьяна Мелихова подтвердила, что дошкольные и школьные учреждения Киева переполнены. Также она подчеркнула, что именно исполнительные органы городской власти должны позаботиться о решении этой проблемы.
В Киеве предстоит переименовать 112 улиц в связи со вступлением в силу закона о запрете коммунистической символики. Власти столицы запустили электронное обсуждение и сбор предложений от общественности.
Механизм принятия решений о переименовании улиц и площадей Киева должен быть более прозрачным. Вопросы необходимо выносить на сессии Киевсовета и привлекать к обсуждению общественность, заявила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".