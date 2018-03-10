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    Сергей Самарский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Сергей Самарский. Архивное фото
    Полиция изменила главную версию убийства депутата Самарского в Северодонецке
    09:13 18.12.2017
    639Днепр, Львов: взрывные события
    В Реестре судебных решений говорится, что у Сергея Самарского, как учредителя фирмы "ФРИЗ-ЛТД", были долги по кредитам в разных банках, которые он не погашал. И просил работников предприятия оформить их на себя.
    Убийство депутата Сергея Самарского в Северодонецке. Видео
    Убийство депутата от БПП в Северодонецке. Видео с места преступления 
    00:45 04.11.2017
    537
    Рассматривается несколько версий гибели Сергея Самарского, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности.
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Главные события 3 ноября в фотографиях 
    17:54 03.11.2017
    137
    Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергея Самарского.
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Убийство Самарского: комментарий Нацполиции
    16:46 03.11.2017
    942Днепр, Львов: взрывные события
    Спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай призвала жителей Северодонецка, которые обладают какой-либо информацией об убийстве депутата горсовета, помочь в расследовании.
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Рядом с местом убийства депутата от БПП обнаружен еще один труп
    14:32 03.11.2017
    1943Днепр, Львов: взрывные события
    Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Луганской области Анна Зыкова, недалеко от места убийства депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского обнаружили еще один труп.
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Появились фото с места убийства депутата от БПП в Донбассе 
    11:57 03.11.2017
    1055Днепр, Львов: взрывные события
    Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергея Самарского.
    Сергей Самарский
    Убийство влиятельного депутата в Северодонецке. Полиция назвала версии
    10:05 03.11.2017
    1226Днепр, Львов: взрывные события
    Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной - убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.
    Сергей Самарский
    В Донбассе ночью убили депутата от БПП
    08:51 03.11.2017
    4621Днепр, Львов: взрывные события
    По данным местного интернет-издания, тело Самарского с признаками насильственной смерти было обнаружено после заявления в полицию его жены, которая не смогла ему дозвониться после работы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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