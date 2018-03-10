В Реестре судебных решений говорится, что у Сергея Самарского, как учредителя фирмы "ФРИЗ-ЛТД", были долги по кредитам в разных банках, которые он не погашал. И просил работников предприятия оформить их на себя.
Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной - убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".