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Тег
Петер Хультквист
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
3
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Визит Хультквиста в Киев: что на повестке дня?
12:25 06.03.2018
158
Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что до выборов президента РФ продвижения по вопросу миротворцев на Донбассе скорее всего не будет.
Министр обороны Швеции едет в Киев
02:29 05.03.2018
125
В рамках официального визита в Украину делегации Минобороны Швеции, министр обороны Украины Степан Полторак проведет встречу с шведским коллегой Петером Хультквистом.
Кризис в Украине подтолкнул Швецию и Данию к военному сотрудничеству
17:08 03.03.2015
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Министр обороны Дании заявил, что его страна будет усиливать военное сотрудничество с соседними скандинавскими странами, в том числе, со Швецией.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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15:17 09.03.2018
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Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Визит Хультквиста в Киев: что на повестке дня?
12:25 06.03.2018
158
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что до выборов президента РФ продвижения по вопросу миротворцев на Донбассе скорее всего не будет.
Министр обороны Швеции едет в Киев
02:29 05.03.2018
125
В рамках официального визита в Украину делегации Минобороны Швеции, министр обороны Украины Степан Полторак проведет встречу с шведским коллегой Петером Хультквистом.
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