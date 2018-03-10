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    Петер Хультквист

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Vинистр обороны Швеции Петр Хультквист (в центре) во время встречи в Министерстве обороны Украины
    Визит Хультквиста в Киев: что на повестке дня?
    12:25 06.03.2018
    158Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что до выборов президента РФ продвижения по вопросу миротворцев на Донбассе скорее всего не будет.
    Флаг Швеции
    Министр обороны Швеции едет в Киев
    02:29 05.03.2018
    125
    В рамках официального визита в Украину делегации Минобороны Швеции, министр обороны Украины Степан Полторак проведет встречу с шведским коллегой Петером Хультквистом.
    Поиски иностранной подводной лодки в водах Швеции
    Кризис в Украине подтолкнул Швецию и Данию к военному сотрудничеству
    17:08 03.03.2015
    84
    Министр обороны Дании заявил, что его страна будет усиливать военное сотрудничество с соседними скандинавскими странами, в том числе, со Швецией.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Vинистр обороны Швеции Петр Хультквист (в центре) во время встречи в Министерстве обороны Украины
    Визит Хультквиста в Киев: что на повестке дня?
    12:25 06.03.2018
    158
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что до выборов президента РФ продвижения по вопросу миротворцев на Донбассе скорее всего не будет.
    Флаг Швеции
    Министр обороны Швеции едет в Киев
    02:29 05.03.2018
    125
    В рамках официального визита в Украину делегации Минобороны Швеции, министр обороны Украины Степан Полторак проведет встречу с шведским коллегой Петером Хультквистом.
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