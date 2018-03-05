наверх
05.03.201804:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Политика

    Министр обороны Швеции едет в Киев

    (обновлено: )46
    В рамках официального визита в Украину делегации Минобороны Швеции, министр обороны Украины Степан Полторак проведет встречу с шведским коллегой Петером Хультквистом.
    Флаг Швеции
    flickr.com/Susanne Davidson

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Встреча министров обороны Украины и Королевства Швеции состоится в понедельник, 5 марта, в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

    На Донбассе ВСУ продолжают отвод тяжелых вооружений
    REUTERS/Gleb Garanich
    AgoraVox. Киев скомандовал: "вперед, на Донбасс!"

    "В рамках официального визита в Украину делегации Министерства обороны Королевства Швеция, в Киеве министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак проведет встречу с министром обороны Королевства Швеция Петером Хультквистом", — говорится в сообщении.

    Также состоятся переговоры делегаций оборонных ведомств Украины и Швеции.

    Ранее Петер Хульквист заявил, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    На месте обрушения крыши завода в Кривом Роге
    Украина остановилась в снежных заносах
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие