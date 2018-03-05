Министр обороны Швеции едет в Киев

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Встреча министров обороны Украины и Королевства Швеции состоится в понедельник, 5 марта, в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В рамках официального визита в Украину делегации Министерства обороны Королевства Швеция, в Киеве министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак проведет встречу с министром обороны Королевства Швеция Петером Хультквистом", — говорится в сообщении.

Также состоятся переговоры делегаций оборонных ведомств Украины и Швеции.

Ранее Петер Хульквист заявил, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.