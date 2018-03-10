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    Павел Паршов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Вороненкова: появилась новая информация о сообщнике киллера
    01:48 01.04.2017
    1089Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Анна Левенец утверждает, что правоохранители приказали ей идти за ними и не давали ей пользоваться мобильным телефоном во время обысков в ее с мужем квартире в Желтых Водах.
    Похороны убийцы Вороненкова
    Убийцу Вороненкова тайно похоронили в Днепропетровской области
    14:17 28.03.2017
    1145Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Киллера похоронили на местном кладбище в Павлограде, попрощаться с ним пришли родные, которые, завидев журналистов, сразу же покинули кладбище.
    Киллер Вороненкова
    Убийцу Вороненкова похоронят в Днепре во вторник
    21:58 26.03.2017
    968Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Как сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники, убитого киллера экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, ранее опознанного собственной матерью, похоронят 28 марта.
    Киллер Вороненкова
    Мать Паршова опознала в убийце Вороненкова своего сына - СМИ
    19:25 25.03.2017
    2862Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Согласно информации, опознание произошло в субботу, 25 марта. Было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве. Место происшествия
    По факту попадания убийцы Вороненкова в НГ назначена служебная проверка
    23:20 24.03.2017
    295Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    В пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Дениса Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.
    Предполагаемый киллер, убивший Дениса Вороненкова
    Адвокат: названный СМИ убийца Вороненкова - жив
    11:12 24.03.2017
    16871Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию СМИ. По его словам, убийцей Вороненкова является именно Павел Паршов. Однако, как заявила адвокат Паршова, ее клиент жив и пребывает в недоумении от происходящего.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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