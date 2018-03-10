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    Олег Анащенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    На месте подрыва авто в Луганске
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    В Луганске подорвали джип одного из высших командиров Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Подробности, которые сообщают официальные источники из ЛНР, вызывают много вопросов. Версий, кто организовал это убийство, несколько.
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
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    141Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как сообщил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Олег Анащенко, в республике ждут подтверждения украинской стороны о готовности к отводу, у места отвода находятся представители ОБСЕ и СЦКК для верификации и мониторинг.
    Оружие
    В ЛНР заявили о проведении учений с использованием систем ПВО
    14:39 20.05.2015
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    15:17 09.03.2018
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    17:14 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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