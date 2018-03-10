В Луганске подорвали джип одного из высших командиров Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Подробности, которые сообщают официальные источники из ЛНР, вызывают много вопросов. Версий, кто организовал это убийство, несколько.
Как сообщил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Олег Анащенко, в республике ждут подтверждения украинской стороны о готовности к отводу, у места отвода находятся представители ОБСЕ и СЦКК для верификации и мониторинг.
Начальник войск ПВО ЛНР Олег Анащенко заявил, что проведены занятия с командирами взводов с использованием систем ПВО, а также другой боевой техники. По его заявлению, "уровень подготовки ополченцев высокий".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".