Интернет всколыхнула новость о том, что известный колоритный российский боксер Николай Валуев станет ведущим детской передачи "Спокойной ночи, малыши!". В сети уже появились первые фотожабы на эту новость.
Штаб украинца Владимира Кличко вел схему боя с россиянином Александром Поветкиным по знакомому и единственно верному сценарию, заявил экс-чемпион мира WBA в супертяжелом весе, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев.
"У Александра, безусловно, есть шансы на победу в бою с Кличко. И я не открою никакого секрета: Саше надо именно завоевывать титул, никак не иначе. И ему будет очень сложно - с Кличко по-другому не получится", - сказал Валуев.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.