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    Николай Валуев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Николай Валуев, архивное фото
    Знаменитый российский боксер попал в базу "Миротворца"
    20:20 13.07.2017
    654Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Сообщается, что Николай Валуев внесен в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины".
    Валуев станет ведущим программы Спокойной ночи, малыши!. Фотожабы
    Валуев в роли ведущего "Спокойной ночи, малыши!". Лучшие фотожабы 
    15:37 14.07.2016
    557
    Интернет всколыхнула новость о том, что известный колоритный российский боксер Николай Валуев станет ведущим детской передачи "Спокойной ночи, малыши!". В сети уже появились первые фотожабы на эту новость.
    Валуев станет ведущим программы Спокойной ночи, малыши!
    Валуев станет ведущим программы "Спокойной ночи, малыши!"
    04:29 14.07.2016
    366
    О том, что Николай Валуев станет ведущим передачи для детей, написал он сам в социальной сети. За спортивную карьеру боксер провел 53 боя и одержал 50 побед.
    Николай Валуев, архивное фото
    Валуев: Кличко вел бой с Поветкиным по единственно верному сценарию
    10:20 06.10.2013
    29Бой между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным
    Штаб украинца Владимира Кличко вел схему боя с россиянином Александром Поветкиным по знакомому и единственно верному сценарию, заявил экс-чемпион мира WBA в супертяжелом весе, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев.
    Николай Валуев, архивное фото
    Валуев: шансы Поветкина - в работе на ближней и средней дистанции
    16:25 03.10.2013
    4Бой между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным
    "У Александра, безусловно, есть шансы на победу в бою с Кличко. И я не открою никакого секрета: Саше надо именно завоевывать титул, никак не иначе. И ему будет очень сложно - с Кличко по-другому не получится", - сказал Валуев.
    Пленарное заседание Государственной Думы РФ
    Боксер Валуев открыл "аллею ног" в Новокузнецке
    08:53 15.08.2013
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    Чемпион мира по боксу Николай Валуев в четверг открыл в Новокузнецке "аллею ног", первым заложив камень с отпечатком собственной ноги.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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