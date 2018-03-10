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    Никита Хрущев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Никита Хрущев с дочерью Юлией
    Внучка Никиты Хрущева погибла под колесами электрички в Москве - СМИ
    23:29 08.06.2017
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    Источник в правоохранительных органах сообщил, что 77-летняя Юлия Хрущева погибла от смертельной травмы в результате наезда поезда Внуково - Москва на станции "Солнечная".
    Рада Аджубей
    Умерла дочь Хрущева
    19:28 13.08.2016
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    Дочь Никиты Хрущева Рада Аджубей скончалась в больнице в возрасте 87 лет. Дочь бывшего генерального секретаря ЦК КПСС от второго брака родилась в 1929 году в Киеве.
    ВОВ Войско Польское. Архивное фото
    Семьдесят лет назад началось принудительное выселение украинцев из Польши
    02:18 23.09.2014
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    Семьдесят лет назад началась акция по принудительному выселению этнических украинцев из Польши в Украину и этнических поляков из Украины в Польшу.
    Президент России Владимир Путин
    Путин: решение Хрущева о передаче Крыма было принято с нарушением
    13:23 18.03.2014
    10Выступление Путина по поводу принятия Крыма в состав РФ
    Решение Хрущева о передаче Крыма Украине было принято с нарушением конституционных норм, заявил президент РФ Владимир Путин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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