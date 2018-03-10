Студент из Украины - 25-летний Евгений - стал жертвой жестокого избиения трех мужчин и одной женщины в польском Люблине. Правозащитная организация Homo Faber организовала сбор средств, необходимых на лечение украинца.
Сообщается, что "в Люблине началось обучение Brave Band с участием командования LITPOLUKRBRIG", "военнослужащие трех стран прорабатывают порядок получения боевого распоряжения и принятия решений на применение батальонов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".