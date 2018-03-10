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    Люблин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пострадавший
    Поляки собрали деньги на лечение жестокого избитого в Люблине украинца
    23:32 31.08.2017
    176Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Студент из Украины - 25-летний Евгений - стал жертвой жестокого избиения трех мужчин и одной женщины в польском Люблине. Правозащитная организация Homo Faber организовала сбор средств, необходимых на лечение украинца.
    Скорая помощь в Польше. Архивное фото
    В Польше четверо нетрезвых избили студента из Украины
    22:12 28.08.2017
    623Европа открывает для украинцев свои границы
    Сначала нападавшие требовали деньги, а когда оказалось, что у студента денег нет, прозвучал вопрос, откуда он. Студент со своей стороны объяснил, что он поляк, который приехал из Украины.
    Военные учения
    В Люблине начались учения Украины, Польши и Литвы
    16:47 01.02.2016
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    Сообщается, что "в Люблине началось обучение Brave Band с участием командования LITPOLUKRBRIG", "военнослужащие трех стран прорабатывают порядок получения боевого распоряжения и принятия решений на применение батальонов".
    ВОВ Войско Польское. Архивное фото
    Семьдесят лет назад началось принудительное выселение украинцев из Польши
    02:18 23.09.2014
    959
    Семьдесят лет назад началась акция по принудительному выселению этнических украинцев из Польши в Украину и этнических поляков из Украины в Польшу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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