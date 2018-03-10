Мировые СМИ пишут о Дональде Трампе, испугавшемся протестов в Чикаго, похоронах Нэнси Рейган, супруге бывшего президента США Рональда Рейгана, а также об авто без водителей на дорогах Великобритании и угрозе польской демократии.
В центре внимания мировых СМИ – смерть супруги экс-президента США Рональда Рейгана – Нэнси Рейган, победа кандидата в президенты США Марко Рубио на праймериз в Пуэрто-Рико, а также смертный приговор иранскому миллиардеру Бабаку Занджани.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.