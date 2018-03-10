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    Курт Уолкер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: "смотрящий" из США — плохой знак для Порошенко
    13:10 10.07.2017
    2870Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Госсекретарь США Тиллерсон дал в Киеве "пинка" Порошенко для выполнения минских соглашений, а Трамп показал Путину, что можно и дальше выполнять договоренности в Гамбурге, заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Эксперт: это редкость - назначение спецпредставителя США по Украине
    10:31 10.07.2017
    679Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что назначение спецпредставителя США, который будет заниматься только Украиной, снижает риск того, что Штаты привяжут украинский вопрос к сирийскому.
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    Бондаренко: спецпредставитель США по Украине Волкер – важный штрих
    10:15 10.07.2017
    1408Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Какими бы ни были личные симпатии или антипатии спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, действовать он будет строго в соответствии с инструкциями и директивами, которые ему будет спускать Госдеп, прогнозирует политолог Кость Бондаренко.
    Специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер
    Спецпредставитель США по Украине: кто вы, мистер Волкер?
    07:50 10.07.2017
    17046Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В Госдепартаменте США подтвердили назначение бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине. Это назначение придаст новый импульс к изменению ситуации на востоке страны и регионе.
    Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер
    Спецпредставитель США озвучил "лучшую помощь" Украине
    07:27 10.07.2017
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    По словам специального представителя США по Украине Курта Волкера, лучший способ противостоять нападениям на Украину - это усиление самой Украины.
    Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер
    Переговорщик Госдепа сообщил, чем намерен помочь Украине
    01:36 10.07.2017
    546Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    По словам специального представителя США по урегулированию в Украине Курта Уолкера, лучший способ противостоять нападениям на Украину – усилить Украину, сделать ее "стойкой, жизнеспособной, процветающей и с сильной демократией".
    Специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер
    Тиллерсон: посол Волкер изменит статус-кво на переговорах "нормандской четверки"
    23:36 09.07.2017
    793Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    По словам государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, необходимо "оживить" переговоры, чтобы сдвинуть их с места, и это цель участия США, и цель назначения посла Волкера.
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Спецпредставитель США по Украине останется в Киеве - Порошенко
    15:10 09.07.2017
    471Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Как заявил Порошенко, он благодарен за назначение Курта Уолкера специальным представителем для сотрудничества на украинском направлении. По словам президента, он очень хорошо известен в Украине, несмотря на то, что это его первый визит в Киев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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