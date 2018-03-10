Госсекретарь США Тиллерсон дал в Киеве "пинка" Порошенко для выполнения минских соглашений, а Трамп показал Путину, что можно и дальше выполнять договоренности в Гамбурге, заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
Эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что назначение спецпредставителя США, который будет заниматься только Украиной, снижает риск того, что Штаты привяжут украинский вопрос к сирийскому.
Какими бы ни были личные симпатии или антипатии спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, действовать он будет строго в соответствии с инструкциями и директивами, которые ему будет спускать Госдеп, прогнозирует политолог Кость Бондаренко.
В Госдепартаменте США подтвердили назначение бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине. Это назначение придаст новый импульс к изменению ситуации на востоке страны и регионе.
По словам специального представителя США по урегулированию в Украине Курта Уолкера, лучший способ противостоять нападениям на Украину – усилить Украину, сделать ее "стойкой, жизнеспособной, процветающей и с сильной демократией".
Как заявил Порошенко, он благодарен за назначение Курта Уолкера специальным представителем для сотрудничества на украинском направлении. По словам президента, он очень хорошо известен в Украине, несмотря на то, что это его первый визит в Киев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".