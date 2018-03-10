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    Кристиан Костов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Костов: приеду в Москву с хрустальным микрофоном Евровидения и разобью его. Видео
    Костов: приеду в Москву с хрустальным микрофоном Евровидения и разобью его 
    23:36 13.05.2017
    1898Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Певец Кристиан Костов, представляющий Болгарию на Евровидении-2017 в Украине, пообещал разбить награду хрустальный микрофон в случае своей победы.
    Евровидение-2017. Представитель Болгарии Кристиан Костов
    Представитель Болгарии на Евровидении: в случае победы я разобью награду
    17:39 13.05.2017
    4326Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Как заявил Кристиан Костов, он надеется, что приедет в Москву с хрустальным микрофоном и разобьет его на видео. "Я сделаю break-up video и надеюсь, оно соберет много просмотров", - сказал он.
    Евровидение-2017. Представитель Болгарии Кристиан Костов
    Скандального участника Евровидения от Болгарии пригласили в Крым
    01:12 13.05.2017
    743Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Самый молодой исполнитель на Евровидении-2017 Кристиан Костов оказался в центре внимания украинских СМИ после того, как в интернете было опубликовано видео с его выступлением в Крыму летом 2014 года.
    Евровидение-2017. Представитель Болгарии Кристиан Костов
    Погранслужба: певца из Болгарии нельзя привлечь за поездку в Крым
    19:27 11.05.2017
    603Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    В Погранслужбе сообщили, что на момент возможной поездки Кристиана Костова в Крым, он был несовершеннолетним, то есть самостоятельно не мог принимать решений и ехал только в сопровождении взрослых.
    Евровидение-2017. Представитель Болгарии Кристиан Костов
    Евровидение-2017. СБУ оставит без санкций представителя Болгарии за песни в Крыму
    15:49 11.05.2017
    769Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщают, что "спецслужбы отказались считать правонарушением крымское выступление коренного москвича Кристиана Костова". Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян добавил, что информация проверяется.
    Скандалы Евровидения-2017: появилось видео с выступлением болгарина в Крыму. Видео
    Скандалы Евровидения-2017: появилось видео с выступлением болгарина в Крыму 
    12:11 11.05.2017
    5711Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Представитель Болгарии на Евровидении-2017 Кристиан Костов в 2014 году выступал в Крыму. Соответствующие кадры появились в Youtube. В описании к видео говорится, что "москвич Кристиан Костов выступает в Крыму в День защиты детей, 01.06.2014".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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