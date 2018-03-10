СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщают, что "спецслужбы отказались считать правонарушением крымское выступление коренного москвича Кристиана Костова". Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян добавил, что информация проверяется.
Представитель Болгарии на Евровидении-2017 Кристиан Костов в 2014 году выступал в Крыму. Соответствующие кадры появились в Youtube. В описании к видео говорится, что "москвич Кристиан Костов выступает в Крыму в День защиты детей, 01.06.2014".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.