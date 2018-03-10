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    Кэти Ледеки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Кэти Ледеки
    Ледеки стала самой титулованной спортсменкой на Олимпиаде
    23:14 21.08.2016
    157Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Ледеки на Играх в Рио завоевала четыре золотых олимпийских медали (200, 400, 800 м вольным стилем и в эстафете 4 п 200 м кролем) и одну серебряную (эстафета 4 по 100 м кролем).
    Кэти Ледеки (США), установившая мировой рекорд в финальном заплыве на 400 м вольным стилем
    Ледеки победила в Рио с рекордом мира на дистанции 400 м вольным стилем
    06:10 08.08.2016
    271Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Новый рекорд мира на дистанции 400 метров вольным стилем составляет 3 минуты 56,46 секунды. Прежний рекорд также принадлежал Ледеки. Его она установила 23 августа 2014 года (3 минуты 58,37 секунды).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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