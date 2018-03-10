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    Сборная США по плаванию

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Кэти Ледеки
    Ледеки стала самой титулованной спортсменкой на Олимпиаде
    23:14 21.08.2016
    157Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Ледеки на Играх в Рио завоевала четыре золотых олимпийских медали (200, 400, 800 м вольным стилем и в эстафете 4 п 200 м кролем) и одну серебряную (эстафета 4 по 100 м кролем).
    Майкл Фелпс (США) радуется победе. Архивное фото
    Пловец Фелпс завоевал 23-е золото на Олимпиаде
    06:10 14.08.2016
    263Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финале комбинированной эстафеты 4 по 100 метров сборная США финишировала первой со временем 3 минуты 27,95 секунды (олимпийский рекорд). Серебро завоевали британцы — 3.29,24. Третье место заняли австралийцы — 3.29,93.
    Майкл Фелпс (США) после финального заплыва на 200 м баттерфляем
    Фелпс стал 21-кратным чемпионом Олимпийских игр
    06:13 10.08.2016
    802Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финале во вторник сборная США финишировала в кролевой эстафете 4 по 200 метров первой со временем 7 минут 00,66 секунды. Серебро завоевали британцы - 7.03,13. Третье место заняли японцы - 7.03,50.
    Майкл Фелпс (США) радуется победе в финальном заплыве на 200 м баттерфляем во время соревнований по плаванию среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх.
    Фелпс стал 20-кратным чемпионом Олимпийских игр
    05:10 10.08.2016
    216Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финале Фелпс проплыл 200 м баттерфляем за 1 минуту 53,36 секунды. Серебро завоевал японец Масато Сакаи - 1.53,40. Обладателем бронзы стал венгр Тамаш Кендереши - 1.53,62.
    Американец Майкл Фелпс. Архивное фото
    Майкл Фелпс стал 19-кратным олимпийским чемпионом
    06:47 08.08.2016
    1055Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финале сборная США по плаванию в составе Майкла Фелпса, Калеба Дрессела, Райана Хелда и Натана Эдриана стала лучшей в эстафете 4х100 метров вольным стилем, показав время 3 минуты 9,92 секунды.
    Кэти Ледеки (США), установившая мировой рекорд в финальном заплыве на 400 м вольным стилем
    Ледеки победила в Рио с рекордом мира на дистанции 400 м вольным стилем
    06:10 08.08.2016
    271Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Новый рекорд мира на дистанции 400 метров вольным стилем составляет 3 минуты 56,46 секунды. Прежний рекорд также принадлежал Ледеки. Его она установила 23 августа 2014 года (3 минуты 58,37 секунды).
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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