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    Юсси Ниинистё

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Визит главы Минобороны Украины Степана Полторака в Финляндию
    Министр обороны Финляндии о миротворцах в Донбассе: без РФ не обойтись
    21:25 27.02.2018
    1054Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Финский министр обороны считает, что без российского участия не обойтись: "Реализация миротворческой миссии, очевидно, требует соглашения между Россией и Украиной".
    Джеймс Мэттис
    Министры обороны Финляндии и США обсудили "российскую агрессию"
    01:24 22.03.2017
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    В Пентагоне сообщили, что лидеры обсудили российскую агрессию, отношения Финляндии с НАТО в качестве партнера с расширенными привилегиями, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Визит главы Минобороны Украины Степана Полторака в Финляндию
    Министр обороны Финляндии о миротворцах в Донбассе: без РФ не обойтись
    21:25 27.02.2018
    1054
    Финский министр обороны считает, что без российского участия не обойтись: "Реализация миротворческой миссии, очевидно, требует соглашения между Россией и Украиной".
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