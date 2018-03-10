Григол Катамадзе подчеркнул, что какие-то изменения в Украине дадут результат через год, какие-то через пять лет, "но в любом случае эти изменения будут", а с 2017 года начнется период процветания страны.
Законодательно прописанные процедуры в налоговой сфере должны быть настолько четкими, чтобы у чиновников не оставалось возможности принимать решения на свое усмотрение. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы выразил президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".