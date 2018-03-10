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    Григол Катамадзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе
    Эксперт о проекте либерального Налогового кодекса
    16:17 31.01.2017
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    В апреле текущего года проект либерального Налогового кодекса, разработанного Ассоциацией плательщиков налогов Украины, будет представлен в Верховной Раде, сообщил глава организации Григол Катамадзе.
    В Киеве обокрали автомобиль экс-посла Грузии в Украине Григола Катамадзе
    В Киеве ограбили авто экс-посла Грузии Катамадзе 
    02:45 15.08.2015
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    Инцидент произошел около 17 часов вечера в пятницу возле Ильинской церкви. Как видно на фото, в автомобиле экс-посла разбитое пассажирское окно.
    Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе
    Катамадзе: Украина сейчас не может эффективно распоряжаться госпредприятиями
    06:43 10.07.2015
    554Украина, экономика, катастрофа
    По словам эксперта, государство не может полностью идти на поводу у бизнеса, но наличие большого количества налогов и высокие ставки не эффективны для развития украинской экономики.
    Флаг Украины
    Дипломат: 2016 год будет переломным в современной украинской истории
    16:40 09.07.2015
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    Григол Катамадзе подчеркнул, что какие-то изменения в Украине дадут результат через год, какие-то через пять лет, "но в любом случае эти изменения будут", а с 2017 года начнется период процветания страны.
    Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе
    Грузинская модель реформ для Украины: первые шаги уже сделаны – дипломат
    13:13 09.07.2015
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    Законодательно прописанные процедуры в налоговой сфере должны быть настолько четкими, чтобы у чиновников не оставалось возможности принимать решения на свое усмотрение. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы выразил президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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