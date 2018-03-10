наверх
10.03.201818:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Георгий Вицин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Все
    • Самые читаемые
    Вицин в фильме Кавказская пленница
    Застенчивое обаяние Георгия Вицина 
    14:42 23.04.2013
    457
    Во вторник, 23 апреля исполняется 95 лет со дня рождения Георгия Вицина. Он стал актером, чтобы побороть застенчивость, но и будучи известным на всю страну, не любил привлекать к себе внимание.
    Актер Г.Вицин
    Во вторник исполняется 95 лет со дня рождения Георгия Вицина
    11:38 23.04.2013
    132
    Во вторник исполняется 95 лет со дня рождения актера театра и кино, народного артиста СССР Георгия Вицина (1918-2001). Зрителям запомнились роли Вицина в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Джентльмены удачи".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги