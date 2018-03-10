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    ГЕННАДИЙ ЗУБКО

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Петр Порошенко
    Порошенко назначил главу РГА в Луганской области
    13:42 13.11.2014
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    Первый заместитель главы администрации президента Геннадий Зубко отметил, комментируя данное назначение, что "президент усилил украинскую власть в одном из наиболее неспокойных районов Луганской области".
    Бойцы ВВ из зоны АТО требуют дембель возле АП
    Власти пообещали не отправлять в зону АТО митингующих нацгвардейцев
    21:20 13.10.2014
    234"Режим тишины" на Донбассе.
    По словам Зубко, вопрос их демобилизации может быть решен, когда наметится стабилизация ситуации в стране.
    Украинские военные в Иловайске
    Информация о передвижении ВСУ будет засекречена - АП
    17:26 28.08.2014
    225Донбасс. Боевые действия
    "Вчера после сообщения о том, что войска вышли в сторону Старобешево, они были обстреляны "Градом". Позиция руководителя генерального штаба заключается в том, что подобная информация будет закрыта", - сообщает пресс-служба президента.
    Администрация Президента Украины
    Украине не выгодно вводить военное положение - АП
    17:17 28.08.2014
    3704Донбасс. Боевые действия
    Украине не выгодно вводить военное положение, так как это не позволит стране получить военно-техническую помощь, сообщил первый заместитель главы администрации президента Украины Геннадий Зубко.
    Ситуация в Славянске
    На следующей неделе в Славянске изберут секретаря горсовета - АП
    00:05 22.07.2014
    127Ожесточенные бои в Донецке
    Славянский горсовет на следующей неделе должен избрать секретаря, заявил первый замглавы администрации президента Украины Геннадий Зубко, слова которого приводятся в сообщении на сайте украинского президента.
    Ситуация на востоке Украины
    Власти намерены возобновить подачу воды в Донецк за 5-6 дней
    15:26 15.07.2014
    201Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    Украинские власти приняли решение возобновить подачу воды в Донецк в течение 5-6 дней, сообщил первый заместитель главы администрации президента Украины Геннадий Зубко.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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