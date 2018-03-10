Первый заместитель главы администрации президента Геннадий Зубко отметил, комментируя данное назначение, что "президент усилил украинскую власть в одном из наиболее неспокойных районов Луганской области".
"Вчера после сообщения о том, что войска вышли в сторону Старобешево, они были обстреляны "Градом". Позиция руководителя генерального штаба заключается в том, что подобная информация будет закрыта", - сообщает пресс-служба президента.
Славянский горсовет на следующей неделе должен избрать секретаря, заявил первый замглавы администрации президента Украины Геннадий Зубко, слова которого приводятся в сообщении на сайте украинского президента.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.