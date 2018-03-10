наверх
10.03.201809:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Горловский городской совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 65
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Последствия обстрела Горловки
    Более 160 жителей Горловки погибли и около 500 ранены за полгода - власти
    05:59 31.07.2015
    121Демилитаризация Донбасса
    Как сообщили в мэрии, больше всего фактов гибели жителей зафиксировано в Центрально-городском, Калининском и Никитовском районах города. Среди погибших 16 детей.
    Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
    Горловка подверглась 40-минутному артобстрелу - мэр
    23:30 31.05.2015
    1147Донбасс. Замороженный конфликт
    Как сообщили представители самопровозглашенной ДНР, артиллерийский огонь велся, в том числе, по жилым массивам поселков Шахты №6-7, поселок Калиновка и поселок Горный.
    Последствия обстрелов в Горловке
    Горсовет Горловки сообщил о гибели пяти человек в результате обстрелов
    22:55 24.01.2015
    513Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    В результате обстрелов повреждены высоковольтные линии электропередачи, в связи с чем обесточены обе фильтровальные станции в городе.
    Украинские военные. Архивное фото
    Власти Донецка сообщают о перестрелках из крупнокалиберных орудий
    21:35 19.09.2014
    162Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Активные перестрелки из крупнокалиберного оружия шли во второй половине дня в пятницу в нескольких районах Донецка, сообщается на сайте горсовета.
    Ситуация в Луганске. Архивное фото
    Луганск начали чистить от мусора и свалок - горсовет
    15:13 19.09.2014
    151
    Как поясняют власти, в городе начали массированную уборку мусора и свалок, также идет покос травы, уборка сухостойных растений и деревьев. Работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности города продолжаются.
    Ситуация в Луганске, Архивное фото
    Еще две городские станции телефонной связи в Луганске вернули к работе
    11:37 19.09.2014
    81
    Функционирование подстанций телефонной связи 42 и 52 восстановлено. На линиях, где нет повреждений, будут подключены телефоны абонентов, сообщает горсовет Луганска.
    Ополченцы в Донецкой области. Архивное фото
    Весь день в Донецке не прекращаются обстрелы - горсовет
    21:36 18.09.2014
    343Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Обстановка в Донецке на востоке Украины остается напряженной, весь день в городе не утихают залпы, сообщил горсовет.
    Местные жители в разрушенном районе Донецка
    Жители Донецка сообщают о раздающихся залпах тяжелых орудий - горсовет
    20:06 17.09.2014
    221Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Залпы из тяжелых орудий слышны в Донецке, аэропорт остается эпицентром военных действий, сообщает мэрия.
    Товары из Российской Федерации
    Власти Хмельницкого рекомендовали магазинам маркировать продукцию РФ
    18:34 17.09.2014
    200Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Хмельницкий городской совет рекомендует субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговую деятельность на территории города, специальным образом помечать российские товары, сообщает агентство УНИАН.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Обстановка в Донецке остается напряженной - горсовет
    18:55 16.09.2014
    128Восток: как соблюдается режим прекращения огня
    Обстановка в Донецке остается напряженной, но сообщения о происшествиях пока не поступают, сообщается на сайте горсовета.
    Ситуация в Донецке
    В Донецке двоевластие, но город ожил, и люди возвращаются
    21:21 03.09.2014
    1771Бои в Донецке и Луганске
    Ситуация в Донецке по-прежнему остается напряженной, периодически слышны взрывы и стрельба, однако на улицах, в парках и скверах города заметно оживление.
    Ситуация в Донецке
    Железнодорожный вокзал Донецка пострадал при артобстреле - горсовет
    20:10 02.09.2014
    286Бои в Донецке и Луганске
    Артиллерийские снаряды снова попали в здание железнодорожного вокзала Донецка, ранее уже сильно поврежденное при обстрелах города, сообщается на сайте горсовета.
    Ситуация в Донецке
    Жители Донецка сообщают о залпах тяжелых орудий на юго-западе города
    18:54 01.09.2014
    442Донбасс. Боевые действия
    Жители Донецка сообщают о раздающихся во второй половине дня залпах тяжелых орудий в микрорайонах, находящихся в юго-западной части города, информирует сайт горсовета.
    Ситуация в Луганске. Архивное фото
    Ночной артобстрел Луганска: пострадали несколько районов - горсовет
    15:04 31.08.2014
    240Донбасс. Боевые действия
    Согласно данным мэрии Луганска, несмотря на то, что в течение последних дней город стал попадать под артобстрелы значительно реже, горожане ежедневно сообщают о новых разрушениях и повреждениях.
    Ситуация в Донецке
    Около 130 населенных пунктов обесточены в Донецкой области из-за боев
    20:50 24.08.2014
    387Юго-Восток Украины: АТО.
    Обесточенными остаются в Донецкой области 127 населенных пунктов, а также ряд заводов, сообщает в воскресенье пресс-служба энергетической компании ДТЭК.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Взрывы и автоматные очереди слышны во всех районах Донецка
    14:21 23.08.2014
    958Юго-Восток Украины: АТО.
    Звуки взрывов и автоматных очередей слышны во всех районах Донецка, в городе сохраняется напряженная обстановка, сообщается на сайте Донецкого горсовета.
    Ситуация в Луганске. Архивное фото
    Более 65 мирных жителей Луганска ранены за сутки
    12:39 23.08.2014
    124Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа
    За последние сутки ранены 68 мирных жителей Луганска, в городе сохраняется критическая гуманитарная обстановка, что подтверждают представители Международного комитета Красного Креста, сообщается на сайте Луганского горсовета.
    Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три мирных жителя погибли в результате утренних артобстрелов в Донецке
    10:46 23.08.2014
    372Юго-Восток Украины: АТО.
    Три мирных жителя погибли в результате артобстрелов в Донецке утром в субботу, в городе сохраняется напряженная обстановка, сообщается на сайте Донецкого горсовета.
    Ситуация в Донецкой области
    Восстановлено водоснабжение половины районов Донецка - горсовет
    15:11 21.08.2014
    92Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа
    Водоснабжение пяти районов Донецка восстановлено, в оставшихся четырех воду дадут к концу дня, сообщается на сайте горсовета.
    Горит Центральный рынок в Луганске. Видео
    После обстрела горит Центральный рынок Луганска 
    10:16 19.08.2014
    546Юго-Восток Украины: АТО.
    В Луганске продолжаются вооруженные столкновения, горожане сообщают о стрельбе и боях, сообщила пресс-служба Луганского городского совета.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации