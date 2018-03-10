Как поясняют власти, в городе начали массированную уборку мусора и свалок, также идет покос травы, уборка сухостойных растений и деревьев. Работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности города продолжаются.
Хмельницкий городской совет рекомендует субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговую деятельность на территории города, специальным образом помечать российские товары, сообщает агентство УНИАН.
За последние сутки ранены 68 мирных жителей Луганска, в городе сохраняется критическая гуманитарная обстановка, что подтверждают представители Международного комитета Красного Креста, сообщается на сайте Луганского горсовета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".