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    Евгений Жилин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Евгений Жилин. Архивное фото
    В МВД ожидают официального подтверждения смерти Жилина
    09:20 20.09.2016
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    Советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что на данный момент необходимо дождаться официального подтверждения гибели Жилина и уже после того давать соответствующие выводы.
    Евгений Жилин. Архивное фото
    Расстрелянные в Подмосковье мужчины оказались активистами "антимайдана"
    22:17 19.09.2016
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    По информации источника в правоохранительных органах, одним из убитых в Подмосковье оказался "Евгений Жилин, глава "Оплота" - украинской общественной организации, выступавшей против Майдана".
    Евгений Жилин
    В Подмосковье убит лидер запрещенной в Украине организации "Оплот" - СМИ
    21:25 19.09.2016
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    Подмосковная полиция объявила план "Перехват" после убийства неизвестным мужчины в ресторане в элитном поселке Горки-2, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московском области.
    Ситуация в Донецке
    Сценаристом покушения на Авакова является лидер "Оплота" Жилин - СБУ
    10:32 15.09.2015
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    По данным Службы безопасности Украины, покушение готовил Евгений Жилин, который находится в розыске. По подозрению в соучастии задержан комбат "Слобожанщины".
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    ГПУ направила в суд дело против лидера "Оплота" и объявила его в розыск
    18:41 10.07.2015
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    Сообщается, что "завершено расследование одного из эпизодов преступной деятельности возглавляемой Евгением Жилиным группировки "Оплот" во время "Революции Достоинства".
    Служба Безопасности Украины
    СБУ объявила в розыск лидера харьковского "Оплота"
    16:10 30.03.2015
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    Как сообщает пресс-служба СБУ, финансирование осуществлялось через две харьковские коммерческие структуры, входящие в подконтрольный Жилину конвертационный центр.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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