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    Эрнст Неизвестный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Эрнст Неизвестный. Архивное фото
    Скульптора Эрнста Неизвестного проводили в последний путь
    00:57 21.08.2016
    136
    Похороны в субботу прошли в кругу родных и близких друзей. Сам скульптор просил не ставить на его могилу памятник - только православный крест.
    Скульптор Эрнст Неизвестный. Архивное фото
    В Нью-Йорке будет похоронен скульптор Эрнст Неизвестный
    00:29 20.08.2016
    107
    Последние почести знаменитому художнику были отданы в течение этой недели в Нью-Йорке, где Эрнст Неизвестный прожил последние 40 лет своей жизни.
    Эрнст Неизвестный. Архивное фото
    В Нью-Йорке простятся с Эрнстом Неизвестным
    00:58 17.08.2016
    376
    В пятницу в Свято-Николаевском православном соборе Нью-Йорка состоится отпевание Неизвестного, после чего он будет похоронен на острове Шелтер-Айленд в штате Нью-Йорк, где и жил последние годы. Неизвестный скончался на 92-м году жизни 9 августа в Нью-Йорке.
    Скульптор Эрнст Неизвестный. Архивное фото
    Появилась информация о похоронах скульптора Эрнста Неизвестного
    03:46 13.08.2016
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    Прощание с мастером пройдет в среду, 17 августа, с 14 до 16 и с 19 до 21 часа в часовне при похоронном бюро Frank Campbell на Мэдисон-авеню. Предполагается, что Неизвестный будет похоронен на острове Шелтер-Айленд, штат Нью-Йорк.
    Эрнст Неизвестный
    Уход мастера и творца: умер скульптор Эрнст Неизвестный
    07:36 11.08.2016
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    Выдающийся скульптор, ветеран Великой Отечественной войны Эрнст Неизвестный скончался на 92-м году жизни в Нью-Йорке. Его смерть назвали уходом одного из последних значительных мастеров XX века, невосполнимой потерей отечественной и мировой культуры.
    Эрнст Неизвестный
    Скульптор Эрнст Неизвестный. Справка
    07:57 10.08.2016
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    Известный скульптор Эрнст Неизвестный в 1976 году эмигрировал сначала в Швейцарию, в 1977 году – в США. Несколько скульптурных изображений распятия, созданных Неизвестным, приобрел Папа Римский Иоанн Павел II для музея Ватикана.
    Скульптор Эрнст Неизвестный. Архивное фото
    Скульптор Эрнст Неизвестный скончался в Нью-Йорке
    02:43 10.08.2016
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    Наиболее значительными произведениями Неизвестного советского периода являются "Прометей" в пионерском лагере Артек и "Цветок лотоса", сооруженный у Асуанской плотины в Египте.
    Скульптор Эрнст Неизвестный с женой
    Грабители напали в США на супругу скульптора Эрнста Неизвестного
    14:46 12.07.2013
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    Двое неизвестных подошли к автомобилю, один стал бесцеремонно обыскивать машину, а второй направил на Грехем пистолет и потребовал кошелек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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