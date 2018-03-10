В пятницу в Свято-Николаевском православном соборе Нью-Йорка состоится отпевание Неизвестного, после чего он будет похоронен на острове Шелтер-Айленд в штате Нью-Йорк, где и жил последние годы. Неизвестный скончался на 92-м году жизни 9 августа в Нью-Йорке.
Прощание с мастером пройдет в среду, 17 августа, с 14 до 16 и с 19 до 21 часа в часовне при похоронном бюро Frank Campbell на Мэдисон-авеню. Предполагается, что Неизвестный будет похоронен на острове Шелтер-Айленд, штат Нью-Йорк.
Выдающийся скульптор, ветеран Великой Отечественной войны Эрнст Неизвестный скончался на 92-м году жизни в Нью-Йорке. Его смерть назвали уходом одного из последних значительных мастеров XX века, невосполнимой потерей отечественной и мировой культуры.
Известный скульптор Эрнст Неизвестный в 1976 году эмигрировал сначала в Швейцарию, в 1977 году – в США. Несколько скульптурных изображений распятия, созданных Неизвестным, приобрел Папа Римский Иоанн Павел II для музея Ватикана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".