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В пятницу в Свято-Николаевском православном соборе Нью-Йорка состоится отпевание Неизвестного, после чего он будет похоронен на острове Шелтер-Айленд в штате Нью-Йорк, где и жил последние годы. Неизвестный скончался на 92-м году жизни 9 августа в Нью-Йорке.